Italiaanse sportminister noemt hervattingsdatum Serie A: ‘We zijn optimistisch’

Italië begeeft zich momenteel nog in volledige lockdown, maar Vincenzo Spadafora, de minister van Sport van het mediterrane land, kijkt desalniettemin hoopvol naar de nabije toekomst. Spadafora gaat er nog altijd van uit dat de Serie A voltooid kan worden en noemt zaterdag 2 mei daarbij als hervattingsdatum.

"De Italiaanse competitie kan op 2 mei hervat worden, daar hopen we op", aldus de minister van Sport tegenover de tv-zender TG1. Hoewel het coronavirus heel Europa in zijn greep houdt, is Italië met 2.978 doden als gevolg van het virus het zwaarst getroffen. Spadafora is echter optimistisch en verwacht dat de Serie A over zes weken hervat kan worden, maar waarschijnlijk wel zonder publiek.

"We gaan bekijken of we toeschouwers kunnen toelaten, of dat we achter gesloten deuren moeten spelen. We moeten ook rekening houden met de Champions League en de Europa League, die in het nieuwe schema ingepast zullen worden", aldus de Italiaanse minister. Negen dagen geleden kwam de Serie A stil te liggen, toen de immense omvang van de uitbraak van het coronavirus in Italië duidelijk was geworden.

Italiaanse Premier Conte: 'Serie A tot 3 april stilgelegd'

De Italiaanse regering heeft maatregelen getroffen om de voetbalclubs financieel te steunen. "We hebben alle belastingverplichtingen opgeschort tot 30 mei, net als de huurverplichtingen van clubs die spelen in stadions van de staat", zegt Spadafora. "We kijken vol optimisme vooruit naar het weekend van 2 en 3 mei om de competitie te hervatten en alle competities tegen het einde van juni te voltooien."

Twaalf Serie A-clubs moeten nog twaalf speelronden spelen, voor de overige acht volgen nog dertien ronden. Omdat de contracten in de voetbalwereld tot 1 juli lopen, moeten die wedstrijden voor die datum ingehaald zijn, zo bevestigde de UEFA dinsdag nogmaals. De president van de Italiaanse voetbalbond (FA), Gabriele Gravina, houdt echter nog een slag om de arm. "In het ongelukkige geval dat we de competitie niet voor het einde van juni kunnen afronden, gaan we vragen om de mogelijkheid om tien dagen extra", zegt Gravina. "Mocht dat verzoek niet ingewilligd worden, dan is ook een soort play-off een optie."

Voetbalclub Cagliari heeft aangekondigd op 23 maart de trainingen te willen hervatten, weliswaar in kleine groepjes. Het eiland Sardinië, de thuishaven van Cagliari, is met 134 gevallen een van de minst getroffen gebieden in Italië wat betreft corona. De club benadrukt dat trainingen met een klein aantal spelers tegelijk zullen plaatsvinden, om de social distacing-voorschriften niet te overtreden.