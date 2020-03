UEFA-besluit zorgt voor roemloos afscheid Hareide bij Deense ploeg

Age Hareide is volgend jaar niet de bondscoach van Denemarken op het uitgestelde EK. De huidige keuzeheer heeft een contract dat komende zomer af zou lopen na EURO 2020, waarna hij opgevolgd zou worden door Kasper Hjulmand. De Europese eindronde had het laatste kunstje moeten worden van Hareide, maar zover komt het niet.

Hjulmand zou pas na het EK instappen. Nu het toernooi met een jaar is uitgesteld had de Deense voetbalbond gehoopt dat Hareide nog door zou gaan, maar dat ziet hij niet zitten. “Denemarken wordt net als vele andere landen geconfronteerd met een grote crisis”, zo meldt de Deense voetbalbond. “Helaas zal Age Hareide het team niet meer coachen op het uitgestelde EK. We vinden het jammer, want we hadden gehoopt dat hij nog een zomer zou doorgaan.”

Hareide (66) werd in 2016 aangesteld als bondscoach van Denemarken. Hij wist de ploeg naar het WK in Rusland te leiden. De groepsfase werd overleefd, maar in de achtste finales bleek Kroatië te sterk. De Denen plaatste zich vorig jaar voor het EK door op een tweede plaats te eindigen in de kwalificatie achter Zwitserland. Onder leiding van Hareide kwam Denemarken tot een reeks van 34 duels zonder nederlaag.

Op het EK zal Denemarken volgend jaar geleid worden door de nieuwe bondscoach Hjulmand, ex-trainer van onder meer FSV Mainz 05 en FC Nordsjaelland. Op EURO 2021 nemen de Denen het in de groepsfase op tegen Rusland, België en Finland.