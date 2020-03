Berichtgeving BILD irriteert Willems: ‘Inhoudelijk niet op de hoogte’

Volgens BILD keert Jetro Willems pas in februari 2021 terug van zijn zware knieblessure, waar er in een eerder stadium nog werd gerept over een herstelperiode van tussen de zes en negen maanden. De linksback, dit seizoen door Eintracht Frankfurt uitgeleend aan Newcastle United, ontkent echter dat het vaststaat dat hij pas over bijna een jaar zijn rentree maakt, zo blijkt uit een bericht van Willems op Twitter.

"In de media wordt altijd veel gezegd. Ook over mijn revalidatie, echter door mensen die niet inhoudelijk op de hoogte zijn van mijn proces", schrijft Willems woensdag aan zijn volgers. "Ik laat mij hierin begeleiden door professionals die ik vertrouw. Met hen werk ik in alle focus en loop op schema." Willems viel in januari zwaargeblesseerd uit tijdens een wedstrijd van Newcastle United tegen Chelsea. Sindsdien werkt de vleugelverdediger aan zijn herstel.

BILD schreef dinsdag dat dat niet alleen de voorste, maar ook de achterste kruisband van Willems is afgescheurd en dat er tevens kraakbeenschade is ontstaan. De linksback is volgens de Duitse boulevardkrant afgelopen week voor het eerst weer in Frankfurt geweest, waar hij een ontmoeting had met de nieuwe teamarts Florian Pfab. Hierbij is gelijk zijn knie nader onderzocht. Het is vanwege de verschillende berichten niet duidelijk wanneer Willems zijn rentree maakt en bij welke club. Zijn huurcontract in Newcastle loopt na dit seizoen af, terwijl hij tot medio 2021 aan Frankfurt is verbonden.

Willems deelde vorige week een video op Instagram waarop is te zien dat hij in een zwembad loopt. "Wat een jaar. Ik heb beetje ruimte voor verbetering gelaten, maar ik heb ze laten zien, hey hou me beter in de gaten", zo schreef de verdediger als begeleidende tekst. BILD wist te melden dat de sessie in het zwembad de eerste stap is in het revalidatieproces van Willems.