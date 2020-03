Feyenoord sluit miljoenendeal voor wagenpark en zwaait Opel uit

Feyenoord heeft een miljoenendeal gesloten met het Duitse automerk BMW, zo meldt het Algemeen Dagblad. De selectie van de Rotterdammers rijdt nu nog in auto’s van Opel, maar vanaf komend seizoen worden die voortuigen ingeruild voor BMW’s. Volgens de krant is de nieuwe deal het resultaat van 'intensieve gesprekken tussen Feyenoord en alle betrokkenen bij het automerk'.

Behalve Opel was Feyenoord in het verleden ook aan Volkswagen en Toyata verbonden. Het is voor het eerst dat de selectie van de Eredivisie-club in auto’s van BMW gaat rijden. De krant meldt dat het totale wagenpark voor spelers, de staf, het personeel van de club en het stadion ongeveer 140 auto’s telt. Door de deal met BMW komt er een einde aan een jarenlange samenwerking met Opel.

Opel was tussen 2013 en 2017 als hoofdsponsor aan Feyenoord verbonden. Na het hoofdsponsorschap ging het automerk verder bij de club in de vorm van een partnership. Die deal loopt komende zomer af en wordt dus niet verlengd. Het is onbekend of Opel op een andere manier aan Feyenoord verbonden blijft.

Feyenoord is niet de enige club uit de Eredivisie waar de spelers in BMW rijden. AZ sloot in het seizoen 2018/19 al een deal met BMW en was de eerste Eredivsie-club die zijn spelers in het automerk liet rijden. Ajax-spelers rijden in auto’s van Mercedes, terwijl PSV in 2018 overstapte van Mercedes naar Alfa Romeo.