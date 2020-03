Barcelona heeft fortuin over voor Lazio-revelatie

Baptiste Santamaria, verdedigende middenvelder van Angers SCO, is zeer gewild. Onder meer Lille OSC, Olympique Lyon, Stade Rennes, Fiorentina, Napoli, Sevilla en Villarreal azen op 'de witte Kanté'. (Marca)

Jude Bellingham is gedecideerd en heeft een aanbieding van Bayern München geweigerd. De zestienjarige middenvelder van Birmingham City wil deze zomer alleen maar naar Borussia Dortmund verkassen. (BILD)

De grootmacht wil veertig miljoen euro vrijmaken voor de komst van de verdediger, die met Lazio praat over een contractverlenging.

Bayern München wil graag langer door met Manuel Neuer, maar het is de vraag voor hoeveel jaar hij kan verlengen. De ervaren doelman aast op een contract voor de lange termijn. (BILD)