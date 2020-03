Ibrahimovic zet in op miljoen voor Italië: ‘Dan kom ik wel naar het virus toe!’

Zlatan Ibrahimovic gaat zich inzetten tegen de verspreiding van het coronavirus in Italië, zo laat de aanvaller van AC Milan woensdag weten in een speciale videoboodschap op Instagram. De Zweedse routinier wil in samenwerking met hulporganisatie Humanitas een miljoen euro ophalen. Ibrahimovic heeft zelf al het goede voorbeeld gegeven door 100.000 euro te doneren.

Ibrahimovic wil graag iets terugdoen voor Italië, het land dat hem naar eigen zeggen ‘zoveel heeft gegeven’. "Daarom heb ik met de mensen om mij heen een inzamelingsactie op touw gezet. Met de communicatiemiddelen die ik tot mijn beschikking heb willen we de boodschap verder verspreiden. Het is een serieus probleem dat niet slechts door middel van een video kan worden verholpen. Ik reken dan ook op de vrijgevigheid van mijn collega’s, andere atleten en iedereen die bereid is een kleine of grote donatie te doen om het virus eruit te schoppen."

De spits van AC Milan benadrukt vervolgens nog maar eens het belang van samenwerking in deze moeilijke tijden. "Samen kunnen we ziekenhuizen, dokters en zusters helpen, mensen die zichzelf dagelijks wegcijferen om onze levens te redden. Vandaag zetten we hen in het zonnetje! Laten we het coronavirus eruit schoppen en deze wedstrijd winnen!" Ibrahimovic sluit zijn boodschap op een typische wijze af. "Onthoud niet: Als het virus niet naar Zlatan komt, dan komt Zlatan wel naar het virus!"

De aanhoudende coronacrisis veroorzaakt de nodige problemen in Italië. Inmiddels zijn al meer dan 2.500 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dagelijks komen er nog eens honderden sterfgevallen bij. Verschillende Italiaanse media melden dat er al meer dan 25.000 gevallen van besmetting met het coronavirus bekend zijn. De Italiaanse regering greep vorige week woensdag hard in en kondigde een lockdown aan voor het hele land.