'Hij kwam binnen en zei: 'Kloppo, neem een sigaret en doe rustig aan!'

Jürgen Klopp was tussen 2008 en 2015 als trainer verbonden aan Borussia Dortmund, al maakte voormalig fysiotherapeut Frank Zöllner de Duitse trainer alleen in zijn eerste seizoen bij BVB mee. Volgens Zöllner heeft Klopp zeker ook een harde kant, al is de huidige manager van Liverpool volgens hem altijd bereid om excuses aan te bieden aan zijn assistenten als hij in zijn fanatisme te ver gaat.

"Het is een bijzondere kerel", zegt Zöllner over Klopp in een interview met Goal en SPOX. "Er waren heel veel dagen bij Dortmund dat je dacht: Wat een geweldige kerel is het ook. Maar op andere dagen dacht je soms weleens: Wat een egoïstisch mannetje! De oud-medewerker graaft vervolgens in zijn geheugen om zijn mening over Klopp kracht bij te zetten.

"Jakub Blaszczykowski (voormalig speler van Dortmund, red.) belde mij een keer op toen hij was teruggekeerd van het nationale elftal van Polen. Hij vertelde mij dat trainen onmogelijk was vanwege een spierblessure, maar dat hij zich wel zou melden voor de teambijeenkomst. Voor die bijeenkomst ging ik samen met Kuba naar Klopp toe om te vertellen wat er aan de hand was. Klopp ging toen behoorlijk uit zijn dak, waarschijnlijk omdat hij toen pas hoorde over de blessure van Kuba."

"Zeljko Buvac (voormalig assistent-trainer van Dortmund, red.) kwam op zulke momenten vaak binnenvallen en zei dan: ‘Kloppo, neem een sigaret en doe rustig aan!" Zollner heeft ook goede herinneringen aan de samenwerking met Buvac bij Dortmund. "Eén van de beste assistent-trainers die ik ooit heb meegemaakt. Maar Kloppo had de ballen om excuses te maken als hij iemand op een oneerlijke manier had behandeld."