Frank Arnesen haalt ontdekker van Christian Eriksen naar Feyenoord

Feyenoord haalde onlangs met Frank Arnesen een ervaren technisch directeur in huis en in zijn eerste maanden in De Kuip heeft hij niet stilgezeten. Zo versterkte hij de selectie van trainer Dick Advocaat met de Slowaakse spits Róbert Bozeník en Oguzhan Özyakup, die is gehuurd van Besiktas. Arnesen geeft in een interview op de clubwebsite aan dat hij een betere organisatie neer wil zetten en daar hoort ook een goede scouting bij. In dat kader heeft hij de ervaren Deense scout Bjarne Hansen weten te strikken voor de Rotterdammers.

Arnesen wil de afdeling scouting verder uitbreiden. Omdat de Rotterdammers slechts drie scouts in huis hadden, zocht hij naar versterking. “Ik voel dat iedereen begrijpt dat we een slag gaan slaan als we daarin investeren. Daarom heb ik bijvoorbeeld al Bjarne Hansen gevraagd om ons te helpen”, aldus Arnesen. “Hij is een Deense scout met wie ik al 25 jaar heb gewerkt en doet veel in Scandinavië. Ik heb graag iemand die ter plekke is, dagelijks meekrijgt wat er gebeurt, de kranten leest en naar wedstrijden kan gaan. Zo hebben we alvast iemand erbij, daar ben ik blij mee.”

Hansen, voormalig assistent-trainer van FC Kopenhagen, werkt al geruimte tijd samen met Arnesen. Zo was hij in het verleden als scout werkzaam voor clubs waar ook Arnesen werkte: PSV, Chelsea, Hamburger SV, Manchester United en RSC Anderlecht. In een interview in Deense media zei hij de ontdekker van Christian Eriksen geweest te zijn. Hij probeerde het voormalige toptalent naar Chelsea te halen en de middenvelder kwam daar meerdere keren op proef, maar de voorkeur van the Blues ging volgens Hansen destijds uit naar Josh McEachran, die vandaag de dag voor Birmingham City speelt. Later werd Eriksen door John Steen Olsen aangedragen bij Ajax, waar hij doorbrak in het eerste elftal en in de zomer van 2014 voor circa veertien miljoen euro aan Tottenham Hotspur werd verkocht.

“Toen we hem bij Chelsea op proef hadden, was hij nog niet bij andere clubs geweest”, zei Hansen in 2012 in een interview met Bold. “We waren met Chelsea dicht bij een aanbieding voor Christian Eriksen. Maar we hadden met Josh McEachran al een speler van dezelfde leeftijd op zijn positie. Hij zat al vanaf zijn achtste bij de club. We kozen toen voor hem. Met Ajax maakte hij destijds de goede keuze. Hij wred internatoinal op jonge leeftijd en heeft zich geweldig ontwikkeld.”

Arnesen laat weten dat er veel komt kijken bij het scouten van spelers. Het belangrijkste voor de technisch directeur van de Rotterdammers is het wegnemen van zoveel mogelijk risico. “Je kijkt naar techniek, tactisch inzicht, mentaliteit, blessureverleden en gedrag buiten het veld. Op die vijf punten hamer ik altijd”, legt hij uit. “Techniek, tactiek en fysiek kun je met eigen ogen zien, maar zeker ook aan de hand van de statistieken. Hoeveel loopt iemand, hoeveel sprints trekt hij in een wedstrijd, hoeveel keypasses geeft hij in de final third, hoeveel duels wint of verliest hij? Dat zijn objectieve cijfers, maar tegelijkertijd moet je spelers ook altijd zelf bekijken. Als een verdediger de bal telkens breed speelt naar een andere verdediger, komt zijn passing op honderd procent, maar feitelijk is het team er niets mee opgeschoten. De data is dus altijd ondersteunend.”