Sierhuis telt zegeningen ondanks coronacrisis: ‘Kan hier nog naar buiten’

De uitbraak van het coronavirus is zeker ook van invloed op de voetbalwereld. Kaj Sierhuis, die in januari de overstap maakte richting Stade Reims, komt voorlopig niet in actie voor zijn nieuwe werkgever, daar Frankrijk sinds enige dagen in lockdown is. Mensen in Frankrijk hebben zelfs een speciaal formulier nodig om buiten te zijn, zo liet president Emmanuel Macron duidelijk weten. Sierhuis was vanwege privéomstandigheden teruggekeerd naar Nederland, waardoor de aanvaller vanuit hier wacht op wat de komende tijd gaat gebeuren.

"Inmiddels heeft het geen zin om terug te gaan naar Frankrijk, aangezien ze daar tot volledige isolatie zijn overgegaan. Ik volg mijn programma nu dus in Nederland", legt Sierhuis uit aan het Algemeen Dagblad. Een groot verschil met vorige week donderdag, toen er volgens de spits nog weinig aan de hand was in Reims. "Ik ging weg op donderdag en op vrijdag werd het voetbal er pas uit gegooid. Nu zijn ze al overgegaan op volledige isolatie." Hij werkt nu in Nederland een trainingsschema af. "De club heeft via de clubarts richtlijnen opgestuurd over hoe te gedragen en wat te doen. Trainingsprogramma’s worden opgestuurd en iedereen wordt gevraagd deze thuis zo goed mogelijk te doen."

Sierhuis kende een voortvarende start bij Stade Reims, totdat een hamstringblessure roet in het eten gooide. "Dat was wel een smetje op de eerste periode, die verder prima is verlopen", blikt de ex-aanvaller van Ajax en FC Groningen terug op zijn eerste maanden op Franse bodem. Sierhuis is desondanks onder de indruk van zijn nieuwe werkomgeving. "Stade Reims is een hele warme en vriendelijke club. We hebben ook een goede groep met leuke teamgenoten en Reims is een mooie stad om te wonen."

De winteraankoop van Stade Reims vraagt zich vanuit Nederland af wanneer hij weer veilig kan terugkeren richting Frankrijk. "Ik heb contact gehad met de performance coaches en de teammanager om af te stemmen wat het plan zou worden", verduidelijkt de 21-jarige aanvaller. "Er werd in de afgelopen dagen voor de club verzocht om aan een hometrainer en loopband te komen, aangezien Frankrijk op slot is. Hier in Nederland kun je tenminste nog naar buiten om hard te lopen of om te fietsen."