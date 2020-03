Boer merkt veel kritiek op Ajacied: ‘Maar toch stelt élke trainer hem op’

Diederik Boer stond tussen 2014 en 2017 onder contract bij Ajax. Hij was tweede doelman achter Jasper Cillessen en na diens transfer naar Barcelona, kreeg André Onana de voorkeur boven de inmiddels oud-keeper. Op de website van PEC Zwolle, de club waar hij het grootste deel van zijn carrière doorbracht, spreekt hij lovend over de Kameroense sluitpost. Boer prijst op het clubkanaal van de Eredivisionist nog meer spelers met wie hij samen bij Ajax speelde.

Boer maakte de doorbraak van Onana van dichtbij mee. “Het was mijn laatste jaar bij de club. Zijn ontwikkeling is sindsdien indrukwekkend. Toen hij nog bij Jong Ajax speelde zag ik dat niet aankomen. Hij focust zich maximaal en is zelden op een fout te betrappen”, aldus Boer, die ook veel respect heeft voor Joël Veltman. “Joël is iemand die veel kritiek krijgt als speler, maar toch stelt élke trainer hem op. Het is een prettig persoon in de omgang en hij heeft de juiste mentaliteit. Joël bezit opbouwende kwaliteiten en heeft veel spelinzicht. Niet voor niets dat ook de bondscoach hem selecteert.”

In zijn Ajax-tijd ging Boer veel om met Nick Viergever, die tussen 2014 en 2018 het shirt van Ajax droeg en inmiddels basisspeler bij PSV is. “Tijdens mijn periode bij Ajax is er een mooie voetbalvriendschap tussen ons ontstaan”, aldus Boer voor de centrumverdediger, die in Amsterdam zeer regelmatig als linksback werd opgesteld. “Een betrouwbare speler die de gehele linkerkant kan bestrijken. Met zijn snelheid zorgt hij voor constante dreiging. Voor Nederlandse begrippen een uitstekende voetballer.”

Net als Boer, die in de zomer van vorig jaar een punt achter zijn loopbaan zette, vertrok ook Davy Klaassen in 2017 bij Ajax. “Hij was de aanvoerder bij Ajax, de man om wie toen alles draaide”, herinnert de oud-doelman zich over de Oranje-international die voor 27 miljoen euro aan Everton werd verkocht. “Speelde fantastisch in de Europa League. Hij maakte onvoorstelbaar veel goals als middenvelder dankzij zijn diepgang en goede timing. Daarnaast is hij een erg sociaal persoon, die altijd voor iedereen klaarstaat.”

De laatste Ajacied over wie Boer lovend praat, is Hakim Ziyech: “Zonder twijfel de beste speler met wie ik ooit samen gespeeld heb. In zijn beginperiode bij Ajax had hij het moeilijk, mede doordat hij toen op een andere positie speelde. Het is een genot voor het oog om hem nu te zien spelen. Zijn techniek is echt verfijnd”, zo besluit Boer over de Marokkaans international, die na dit seizoen voor maximaal 44 miljoen euro naar Chelsea vertrekt. Boer kwam tot elf wedstrijden in alle competities voor Ajax.