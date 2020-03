‘Real Madrid en Barcelona leggen ‘concrete aanbiedingen’ neer in Manchester’

De toekomst van Leroy Sané is al langere tijd onderwerp van gesprek en afgelopen zomer leek de aanvaller nog hard op weg naar Bayern München. Een zware knieblessure gooide echter roet in het eten en Sané heeft sinds 4 augustus geen wedstrijd meer gespeeld namens Manchester City. Der Rekordmeister werkt ondanks deze tegenvaller nog altijd aan de komst van de Duits international, maar krijgt forse concurrentie uit Spanje.

BILD meldt woensdag dat Barcelona en Real Madrid Sané ‘concrete aanbiedingen’ hebben gedaan. De linksbuiten ligt na dit seizoen nog maar een jaar vast in het Etihad Stadium en heeft vooralsnog geen aanstalten gemaakt om zijn contract te verlengen. Sané kan niet altijd rekenen op een basisplaats onder manager Josep Guardiola en kiest daarom mogelijk eieren voor zijn geld.

Bayern is volgens de berichtgeving wel nog altijd de club met de meest nadrukkelijke interesse. Technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft vorige week in München een afvaardiging van managementbureau LIAN Sports, dat naast Sané ook de belangen van Jérôme Boateng behartigt, op bezoek gehad en de toekomst van de aanvaller was toen het meest dringende punt op de agenda.

Salihamidzic ziet in Sané zijn ‘koningstransfer’ en de sportbestuurder is bereid om zijn beoogde topaanwinst een vijfjarig contract tegen een topsalaris voor te leggen. Bayern kreeg in de winter al te horen dat Sané wel wat voelt voor een verhuizing naar de Allianz Arena, al begint volgens BILD de klok wel te tikken.