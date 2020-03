Arnesen zat Ajax dwars bij toptransfer: ‘Toen was het feest natuurlijk’

Frank Arnesen heeft als technisch directeur veel invloed bij Feyenoord. De 63-jarige Deen heeft in zijn ruim 25-jarige carrière als voetbalbestuurder bij onder meer PSV, Chelsea, Tottenham Hotspur en Hamburger SV veel meegemaakt, waardoor hij met zijn ervaring nu een belangrijke rol kan spelen bij de Rotterdammers. In het Feyenoord Magazine vertelt Arnesen over enkele belangrijke transfers die hij heeft bewerkstelligd.

Zo trok Arnesen in het verleden bijvoorbeeld richting Bedum om namens PSV met de toen zeventienjarige Arjen Robben en zijn familie 'in het geheim' te praten over een transfer. Arnesen hoopte onderweg nog even ongezien te kunnen tanken. "Maar ik stond bij het tankstation nog geen halve minuut buiten, of ik hoorde al iemand roepen dat we toch zeker niet kwamen om Robben weg te halen bij FC Groningen", lacht Arnesen, die ook Ronaldo naar Eindhoven haalde.

De directeur was in strijd met Ajax voor de Braziliaanse aanvaller, die later bij de wereldtop belandde. Ajax dacht de spits in 1994 al binnen te hebben, maar drie dagen voor zijn beoogde presentatie in Amsterdam kreeg Arnesen om half twee 's nachts een fax waarin stond dat Cruzeiro akkoord was gegaan met PSV. "Toen was het feest natuurlijk. Drie dagen later kwam Ronaldo naar Nederland, maar níét naar Ajax. Dat vonden wij wel leuk", grijnst Arnesen.

Nu heeft de bestuurder bij Feyenoord met Róbert Bozeník opnieuw een transferstrijd gewonnen. "Róbert kwam uit de scouting van ons. In totaal is hij in een halfjaar vijf keer live bekeken en er lagen goede rapporten van hem. Ik was snel getriggerd en ben zelf wedstrijden van hem gaan kijken. Daarna ben ik mijn netwerk gaan gebruiken in Tsjechië en Slowakije om te horen wat voor jongen het is."

"Uiteindelijk hebben we de strijd om hem gewonnen van drie andere clubs. Hij was absoluut niet geobsedeerd door geld, maar wilde echt een volgende stap in zijn carrière maken. Dat was voor ons belangrijk, anders hadden we van die andere clubs niet kunnen winnen", aldus Arnesen over de twintigjarige aanvaller, die overkwam van MSK Zilina en tot de zomer van 2024 tekende in De Kuip.