‘Real Madrid in onzekerheid over toekomst van imponerende huurling’

Real Madrid besloot Achraf Hakimi in de zomer van 2018 voor twee seizoenen naar Borussia Dortmund te sturen en de rechtsback heeft zich razendsnel ontwikkeld in Duitsland. De overeenkomst tussen de Koninklijke en BVB loopt na dit seizoen ten einde en Hakimi keert normaal gesproken terug in het Santiago Bernabéu. AS weet woensdag echter te melden dat het niet zeker is dat Hakimi volgend seizoen het wit van Real Madrid zal dragen.

De Spaanse grootmacht is volgens de berichtgeving zeer onder de indruk van de groei die Hakimi in Duitsland heeft doorgemaakt. Real Madrid is zich er echter ook van bewust dat speeltijd momenteel het belangrijkst is voor de Marokkaans international en door de aanwezigheid van Dani Carvajal kan hem geen vaste basisplaats beloofd worden. Om deze reden koos Álvaro Odriozola in januari al eieren voor zijn geld door naar Bayern München te verkassen.

AS schetst drie mogelijke scenario’s voor Hakimi, die nog maar tot medio volgend jaar vastligt in Madrid. De eerste mogelijkheid is dat trainer Zinédine Zidane de 21-jarige verdediger ervan weet te overtuigen dat hij volgend seizoen, ondanks de aanwezigheid van Carvajal, een belangrijke speler zal worden. Real Madrid kan er ook voor kiezen om in te zetten op een contractverlenging en hem vervolgens opnieuw uit te lenen, terwijl een verkoop voor een flinke transfersom de derde optie is.

Borussia Dortmund zou in dat geval graag de samenwerking verlengen, al weten de Duitsers ook dat Hakimi inmiddels de interesse heeft gewekt van een aantal grote clubs uit Engeland en Italië. Die Borussen hebben volgens eerdere berichten uit Frankrijk met Thomas Meunier, die transfervrij over moet komen van Paris Saint-Germain, zijn vervanger al zo goed als binnen.