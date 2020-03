FC Emmen-verdediger Araujo kan niet naar pasgeboren zoon: ‘Heel triest’

De uitbraak van het coronavirus heeft grote invloed op de voetballerij en FC Emmen-verdediger Miguel Araujo krijgt ook op een andere manier te maken met de gevolgen van de crisis. Doordat veel landen hun grenzen sluiten, is het voor Araujo momenteel niet mogelijk om zijn vrouw en pasgeboren zoon te bezoeken.

Araujo komt oorspronkelijk uit Peru en zijn vrouw en, nu twee, kinderen bevinden zich nog steeds in het Zuid-Amerikaanse land. Peru houdt de grens in ieder geval tot 1 april gesloten: “Ik kan alleen hopen dat dit allemaal heel snel achter de rug is”, vertelt Araujo in gesprek met RTV Drenthe.

De 25-jarige stopper kan op sympathie rekenen van voorzitter Ronald Lubbers. FC Emmen kan echter niets aan de situatie veranderen: “Heel triest. Maar niemand mag het land uit, alleen in uiterste noodzaak”, legt Lubbers uit. Araujo is sinds afgelopen zomer actief in Drenthe en kwam vooralsnog twaalf keer in actie voor FC Emmen. De Peruviaan zette onlangs nog zijn handtekening onder een nieuw, tot medio 2022 doorlopend contract.

Voor FC Emmen brengt de stillegging van de Eredivisie ook de nodige problemen met zich mee. In tegenstelling tot een aantal andere clubs uit het betaald voetbal, hebben de Drenthenaren nog geen werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd. Lubbers onderhoudt wel nauw contact met andere clubs en de KNVB: “Maar alles wat ik er nu over zeg, kan over een uur al anders zijn”, stelt hij echter.