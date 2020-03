‘Manchester United heeft beste papieren voor zomerse deal met Barcelona’

Samuel Umtiti leek een van de steunpilaren van Barcelona te gaan worden. Vanwege onder meer zijn blessuregevoeligheid moet de Fransman echter genoegen nemen met een rol op het tweede plan en de Catalanen zijn naar verluidt bereid om aankomende zomer afscheid te nemen van de centrale verdediger. Sport weet te melden dat de toekomst van Umtiti waarschijnlijk in de Premier League ligt, waar Manchester United momenteel de beste papieren lijkt te hebben.

Naast the Red Devils zou ook Arsenal in de race zijn voor Umtiti. The Gunners kunnen volgend seizoen ook al beschikken over de momenteel aan Saint-Étienne verhuurde William Saliba, maar manager Mikel Arteta wil naar verluidt ook Umtiti graag aan zijn selectie toevoegen.

Manchester United maakt volgens de berichtgeving op dit moment echter de grootste kans op de komst van de 26-jarige stopper. De verdediging van the Red Devils staat sinds het aantrekken van Harry Maguire een stuk stabieler, maar manager Ole Gunnar Solskjaer lijkt niet helemaal overtuigd van de andere opties die hij tot zijn beschikking heeft.

Naast Maguire speelt dit seizoen meestal Victor Lindelöf of Eric Bailly, terwijl ook Axel Tuanzebe en Phil Jones nog rondlopen op Old Trafford. De kans om Umtiti aan te trekken is voor Manchester United waarschijnlijk echter te mooi om te laten lopen. Hoeveel Barcelona wenst te ontvangen voor Umtiti, die nog vastligt tot medio 2023, is overigens nog niet duidelijk.