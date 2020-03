Klaas-Jan Huntelaar volgt ‘alternatief krachtprogramma’: ‘Word je sterk van’

Clubs uit de Eredivisie kunnen vanwege de uitbraak van het coronavirus voorlopig niet gezamenlijk trainen en dus is het zaak dat de spelers zichzelf thuis met oefeningen fit houden. De voetballers krijgen van hun werkgevers trainingsschema’s en voedingsadviezen mee, terwijl AZ, Ajax en PSV ook fitnessapparatuur aan huis hebben laten bezorgen.

“Iedere speler heeft zijn eigen individuele programma gekregen dat is opgesteld door de dokter en de inspanningsfysioloog. Met de spinfiets en foamrollers kunnen ze de spieren opwarmen. Daarom hebben we die bij spelers afgeleverd”, vertelt technisch directeur Max Huiberts van AZ in gesprek met de Volkskrant.

Voor de clubs is het echter lastig in te schatten hoe lang deze situatie nog aan zal houden en wat dan de gevolgen zijn. Vooralsnog ligt alles in ieder geval stil tot begin april: “En hoelang krijg je dan om spelers weer op te trainen voordat de wedstrijden beginnen? En hoeveel wedstrijden speel je dan in de week? Daar kun je nu nog niet echt beleid op maken. Je bekijkt het per week”, gaat Huiberts verder.

Spelers kunnen momenteel nog op individuele basis naar buiten om oefeningen te doen, maar als het van een echte lockdown komt is dit niet meer mogelijk. Jordy Zuidam, Huiberts’ collega bij FC Utrecht, houdt rekening met een dergelijk scenario: “Nu kunnen jongens nog naar een bos rijden voor hun oefeningen, die onze performance-afdeling en de clubarts voor ze hebben gemaakt. Of een zandheuvel oprennen. Mochten ze niet meer naar buiten kunnen dan willen we snel kunnen schakelen.”

Ajax hoeft Klaas-Jan Huntelaar in ieder geval geen apparatuur te bezorgen, aangezien hij zelf al acht jaar een schuur met een eigen krachthonk heeft: “Ideaal om weer fit te worden na blessures. Meestal zit ik er nu ’s avonds en ’s ochtends even in. Of ik ga hardlopen of mountainbiken.” De routinier heeft daarnaast de mogelijkheid om een ‘alternatief krachtprogramma’ te volgen om fit te blijven, zo vertelt hij met een glimlach: “Het is perfect weer om in onze moestuin te werken. Word je sterk van. En zo ben je ook niet afhankelijk van wat er in de supermarkt aan groente over is.”