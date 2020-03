‘Uitbraak coronavirus heeft grote invloed op transfer van ruim honderd miljoen’

Kai Havertz geldt al langere tijd als een van de meest begeerde talenten van de Bundesliga en de verwachting is dat de twintigjarige Duitser Bayer Leverkusen aankomende zomer in gaat ruilen voor een Europese topclub. BILD plaatst hier woensdagochtend echter een kanttekening bij door te stellen dat de uitbraak van het coronavirus mogelijk invloed heeft op een eventuele megatransfer van Havertz.

De boulevardkrant weet namelijk te melden dat Havertz wellicht een jaar langer bij Leverkusen ‘moet’ blijven vanwege de financiële onzekerheid die is ontstaan door de coronacrisis. Clubs zouden daardoor minder snel geneigd zijn om te voldoen aan de transfersom van meer dan honderd miljoen euro die die Werkself in gedachten hebben.

“Hij is komende zomer niet te houden. Dat wordt een transfer van honderd miljoen. Wat zeg ik: meer nog dan honderd miljoen”, voorspelde trainer Peter Bosz vorige week nog in gesprek met het Algemeen Dagblad. Bayern München houdt de ontwikkelingen rondom Havertz volgens de berichtgeving van BILD wel nauwlettend in de gaten en der Rekordmeister gaat mogelijk proberen te profiteren van de situatie.

De koploper van de Bundesliga is er naar verluidt namelijk van overtuigd dat clubs als Liverpool en Real Madrid aankomende zomer waarschijnlijk niet bereid zijn om een dergelijk bedrag uit te geven, waardoor het mogelijk zou moeten zijn om de transfersom voor Havertz wat omlaag te onderhandelen. De zevenvoudig international van Duitsland wordt in München gezien als een van de spelers die de komende tien jaar het gezicht van Bayern moeten worden.