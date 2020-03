‘Stengs, Ihattaren en Boadu te jong en te bleu voor een hoofdrol’

De UEFA heeft na uitvoerig overleg besloten het EK te verplaatsen naar de zomer van 2021 vanwege het coronavirus. Sjoerd Mossou weet dat de crisis voor niemand goed is, maar ziet ook een klein geluk bij een ongeluk. De columnist van het Algemeen Dagblad beseft dat Memphis Depay en andere geblesseerde spelers nu geen race tegen de klok hoeven te ondernemen om het EK te halen.

"Het had iets dappers, zijn verbeten race tegen de klok, allemaal bedoeld om het EK van komende zomer te halen. Het ongebreidelde optimisme ook, het heilige geloof, het volledig ontbreken van twijfel: jaloersmakend", schrijft Mossou over de revalidatie van Depay. "Hier was een voetballer bezig de natuur te verslaan. Hier was een voetballer bezig door muren te rennen, zonder zichtbare pijn of moeite, alsof een gescheurde kruisband iets is wat je puur met wilskracht overwinnen kunt."

Van der Sar urges clubs to finish leagues by June 30th

Mossou stelt dat de medisch specialisten bij de KNVB hun hart toch vasthielden. "De juristen bogen zich alvast over de risico's. Wat als Memphis, tegen de wil van zijn werkgever Olympique Lyon in, werkelijk een EK zou gaan spelen? En wat als zijn knie het dan zou begeven? Nog los van de schadeclaims; het zou desastreus zijn voor het imago van de KNVB in het internationale voetbal."

"Als de aanleiding niet zo schokkend was geweest, hadden we tevreden geconcludeerd dat Koeman niet alleen een gouden pik heeft, maar ook twee gouden ballen", vervolgt de columnist, die aangeeft dat het oorspronkelijke EK van 2020 net te vroeg zou zijn gekomen. Zo zijn Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nog 'volop aan het landen' bij Juventus en Barcelona, terwijl Calvin Stengs, Mohamed Ihattaren en Myron Boadu net te jong en te bleu' zijn voor een hoofdrol.

Mossou denkt dat deze Oranje-generatie pas in de komende jaren zijn echte piek bereikt. "Dat biedt niet meteen garanties voor een Europese titel, laten we die polonaise vooral nog even uitstellen. Maar tot die tijd: naar Memphis Depay en zijn Instagram-revalidatie kunnen we eindelijk met een gerust hart gaan kijken, al is het maar als afleiding in tijden van quarantaine."