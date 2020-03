‘PSV een van de gegadigden voor potentiële vervanger Timo Werner’

Timo Werner is dit seizoen met 21 gemaakte doelpunten de enige speler die Robert Lewandowski (25 treffers) enigszins bij kan houden in de Bundesliga. De 24-jarige aanvaller wordt vanwege zijn goede prestaties bij RB Leipzig al langere tijd in verband gebracht met een vertrek en onder meer Liverpool zou zeer gecharmeerd zijn van de Duitser, die naar verluidt een ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract heeft staan.

Leipzig doet er daarom goed aan om alvast rond te kijken naar een vervanger en die Roten Bullen hebben volgens BILD alvast een schaduwlijst opgesteld. “Het is normaal dat Timo momenteel de aandacht trekt. Maar ik lig er niet wakker van, we zijn er klaar voor en hebben alternatieven in gedachten”, vertelt technisch directeur Markus Krösche in gesprek met de krant.

Op deze schaduwlijst zouden de namen van Adam Hlozek (Sparta Praag, zeventien jaar oud), Kaio Jorge (Santos, achttien jaar oud) en Mohammed Daramy (FC Kopenhagen, achttien jaar oud) prijken. Voor deze spelers is er echter ook concurrentie uit binnen- en buitenland: Hlozek staat naar verluidt ook op de radar bij Borussia Dortmund, terwijl er voor Kaio Jorge nog meer gegadigden zijn. De Braziliaan wordt niet alleen genoemd bij Real Madrid en Juventus, maar ook bij PSV.

De jonge aanvaller heeft vooralsnog zes wedstrijden in de hoofdmacht van Santos achter zijn naam staan, waarin hij eenmaal wist te scoren. Santos zou een transfersom van twintig miljoen in gedachten hebben voor het talent, dat in tien interlands voor Brazilië Onder-17 wel zes keer gescoord heeft. Kaio Jorge ligt nog maar ruim een jaar vast bij zijn huidige werkgever, waardoor het voor Santos mogelijk noodzakelijk wordt om hem van de hand te doen.

Voor Daramy lijkt Leipzig momenteel de belangrijkste gegadigde te zijn. “Hij is enorm getalenteerd en fantastisch in de een-tegen-een, snel en sterk in de lucht”, is voormalig Schalke 04-spits Ebbe Sand enthousiast over zijn landgenoot. Trainer Julian Nagelsmann is ervan overtuigd dat zijn club een goede vervanger voor Werner gaat vinden: “Het is duidelijk dat we aankomende zomer getalenteerde spelers aan zullen trekken, dat is de filosofie van de club.”