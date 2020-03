Ronald de Boer: ‘Hij is de allerbeste speler met wie ik ooit heb gespeeld’

Ronald de Boer heeft dinsdag voor het Algemeen Dagblad een elftal samengesteld van de beste spelers met wie hij ooit een kleedkamer deelde. De analist selecteert spelers uit de teams van Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal waarvoor hij speelde. Met twee oud-voetballers speelde hij in al die drie elftallen samen': Patrick Kluivert en zijn broer Frank de Boer.

Ronald de Boer houdt zichzelf uit het elftal, maar vindt dat Frank een plek niet ontzegd kan worden. Gezamenlijk wonnen ze in het seizoen 1994/95 de Champions League. "Ja, mijn broer verdient ook zeker een plek in dit elftal", geeft hij aan. De oud-middenvelder annex aanvaller noemt zijn broer 'een van de beste verdedigers van zijn tijd'. "Hij kon geweldig verdedigen, maar had daarnaast een fantastische inspeelpass en kon goed anticiperen in bepaalde spelsituaties. Bovendien had hij met zijn vrije trappen en kopkwaliteiten nog iets extra's."

Het volledige elftal van Ronald de Boer, met per speler de ploeg waarin de twee spelers de langste tijd samen doormaakten.

Phillip Cocu is de enige Nederlandse speler in de ploeg met wie De Boer geen verleden heeft bij Ajax. Ze speelden allebei voor Oranje: De Boer tussen 1993 en 2003 en Cocu tussen 1996 en 2006. Josep Guardiola, Rivaldo en Jari Litmanen zijn de enige buitenlandse spelers in het sterrenteam. Rivaldo is de 'allerbeste speler' met wie De Boer ooit samen op het veld stond, geeft hij aan. "Hij was zó verschrikkelijk goed. Het was een echte liefhebber. In wedstrijden gaf hij alles."

"Hij was een typische Braziliaan die verliefd was op het spelletje. Daarnaast had hij een ongelofelijk linkerbeen", vervolgt De Boer, die ook Litmanen 'ongekend goed' noemt. De analist bewierookt met name de werklust van de Fin. Anderzijds was Guardiola juist iemand die van nature een goed spelinzicht had, legt hij verder uit. "Bovendien was hij een pure leider in het veld. Hij was nooit de snelste speler, daarom moest hij het hebben van het nadenken. Daar was hij extreem goed in. Dat zie je nu ook terug in zijn stijl van coachen."

Droomelftal Ronald de Boer: Van der Sar; Stam, Rijkaard, F. De Boer; Davids, Cocu, Guardiola, Seedorf; Litmanen, Rivaldo, Kluivert.