Uitstel van EK stelt scheidsrechter Björn Kuipers voor lastig dilemma

Björn Kuipers weet niet hoe zijn toekomst als scheidsrechter eruitziet. De 46-jarige arbiter uit Oldenzaal had zichzelf voorgenomen om na het EK een einde te maken aan zijn carrière, maar door de uitstel van het toernooi naar de zomer van 2021 moet hij zich opnieuw gaan beraden over zijn toekomst. Kuipers had het EK graag nog meegemaakt als laatste toernooi, voordat hij zou afzwaaien als scheidsrechter.

Kuipers was in het verleden actief op het EK van 2012 en 2016, evenals de WK's van 2014 en 2018. Van de UEFA had hij nog geen bevestiging over zijn deelname aan het EK 2020, maar zijn 'gezonde verstand' zei Kuipers dat de kans aanzienlijk was dat hij met assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra mocht deelnemen aan de eindronde. In gesprek met het Algemeen Dagblad erkent hij 'geen idee' te hebben over hoe zijn toekomst eruitziet. "Ik word aan het einde van de maand 47 jaar en dat is voor een internationale scheidsrechter al best oud."

"Aan de andere kant ben ik nog hartstikke fit en besef ik ook hoe mooi het is om afscheid op een groot toernooi te nemen", voegt Kuipers eraan toe. Hij benadrukt bovendien slechts een 'klein radertje' in het grotere geheel te zijn en toont begrip voor de verplaatsing van het EK. Als eigenaar van twee supermarkten heeft hij op dit moment bovendien andere zorgen. "Voetbal is bijzaak. In september/oktober ga ik eens rustig met mijn familie, collega’s en de mensen van de UEFA zitten om te bekijken of ik er nog een jaar aan vastplak."

Ook Bas Nijhuis, die zelf nog nooit floot op een EK of WK, blijft aan het werk. De scheidsrechter uit Enschede blijft bezig met zijn eigen boerderij en houdt zijn bakkerij in Haaksbergen open. "De KNVB houdt ons op de hoogte van alles en staat open voor onze vragen", legt Nijhuis uit. "Het heeft impact, ook op ons. Sommige scheidsrechters leven van het fluiten. Maar we hebben het goed, dus ik neem aan dat ze wel wat opzij hebben gezet."