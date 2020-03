Vinícius lovend over mentor: ‘Hij denkt tien seconden sneller dan iedereen’

Vinícius Júnior maakte anderhalf jaar geleden de overstap van Flamengo naar Real Madrid. De negentienjarige aanvaller vertelt in een interview met FourFourTwo dat Karim Benzema hem onder zijn hoede heeft genomen in de Spaanse hoofdstad. Vinícius laat zich tegelijkertijd lovend uit over de Franse spits.

Vinícius krijgt de vraag wie zich in de selectie van Real Madrid het meest heeft ontfermd over hem. “Dat is zonder twijfel Karim Benzema. Hij heeft me vanaf de eerste dag geholpen en adviseert me hoe ik het beste bepaalde beslissingen kan nemen. Wanneer we samenspelen, vertelt hij me constant dat ik rustig en gefocust moet blijven”, vertelt Vinícius. Real Madrid telde in de zomer van 2018 een bedrag van 45 miljoen euro neer om de Braziliaanse aanvaller los te weken bij Flamengo.

Tot dusver speelde Vinícius 59 officiële wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 15 assists. “In een wedstrijd tegen Atlético Madrid verloor ik balbezit, waardoor we uiteindelijk een tegendoelpunt moesten incasseren. Hij vertelde me minutenlang over een positiewisseling, waardoor ik even minder de bal kreeg en langzaam mijn vertrouwen terugkreeg. Inmiddels speelt hij al meer dan tien jaar bij Real Madrid, dus het is een privilege om van hem te leren.”

Vinícius rekent Benzema tevens tot de beste spelers van de selectie van Real Madrid. “Marcelo heeft een buitengewone techniek, met een fenomenale balbehandeling. Karim denkt tien seconden sneller dan iedereen”, concludeert Vinícius. Benzema was dit seizoen voorlopig goed voor 19 doelpunten en 9 assists in 36 officiële wedstrijden.