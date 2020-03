Deel van Eredivisie geeft gehoor aan oproep tot applaus

Meerdere Eredivisionisten hebben dinsdagavond gehoor gegeven aan de oproep om drie minuten te klappen voor zorgverleners en ander personeel, zoals supermarktpersoneel, hulpdiensten en vuilnismannen, die helpen om Nederland in de coronacrisis draaiende te houden. Via sociale media betuigen clubs als Ajax en Feyenoord steun voor de actie. In totaal hebben acht Eredivisionisten rond 20.00 uur een boodschap geplaatst om solidariteit te tonen.

?????????????? Dokters, verpleegkundigen, supermarktpersoneel, leraren, hulpdiensten en andere mensen die hun steentje bijdragen op welke manier dan ook... ?????????????????? ?? #Covid_19 pic.twitter.com/zo1xCVvjFO — AFC Ajax (@AFCAjax) March 17, 2020

???? Ook wij klappen drie minuten voor het zorgpersoneel Alle helden van de zorg: bedankt! ??#Vitesse pic.twitter.com/sFoo9A12bX — Vitesse (@MijnVitesse) March 17, 2020

?????? Een staande ovatie voor alle hulp- en dienstverleners. Vanuit het hart: bedankt! ?????? pic.twitter.com/tUQrtbgeFk — FC Utrecht (@fcutrecht) March 17, 2020

?? Wij zijn grutsk op onze helden in de zorg! ??#applausvoordezorg pic.twitter.com/e64p0EQPSc — sc Heerenveen (@scHeerenveen) March 17, 2020

???????????? Handen op elkaar voor al het zorgpersoneel en iedereen die een steentje bijdraagt in deze moeilijke tijd. BEDANKT! ??#applausvoordezorg pic.twitter.com/5CRidsJMXF — VVV-Venlo (@VVVVenlo) March 17, 2020

?? procent eens met Ally! Bedankt, helden! https://t.co/z9gUCz3SFn — Almere City FC (@AlmereCityFC) March 17, 2020

Een groot applaus voor iedereen in de zorg en natuurlijk alle anderen die hard aan het werk zijn om onze maatschappij draaiende te houden! ???? we moeten het samen doen ?? pic.twitter.com/xp5kkeWyRS — TOP Oss (@topossofficial) March 17, 2020