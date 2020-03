Beschimpte miljardair reageert op aanbod Trump en persoonlijke aanvallen

Er was de afgelopen tijd het nodige te doen rond Dietmar Hopp. De steenrijke eigenaar van TSG 1899 Hoffenheim werd eind februari veelvuldig beschimpt in de Duitse voetbalstadions, onder meer tijdens de wedstrijd tegen Bayern München (0-6). Hopp is deze week positiever in het nieuws, daar diens bedrijf CureVac een vaccin tegen het coronavirus probeert te ontwikkelen en hij hoogstpersoonlijk voorkwam dat de Amerikaanse president Donald Trump onderzoekers weghaalde uit Duitsland.

“Veel mensen weten niet dat ik al veel geld in de biotech-sector gepompt heb, ik denk dat ik inmiddels al anderhalf miljard geïnvesteerd heb. Ik heb geld gestoken in CureVac, omdat het een jong bedrijf was met een innovatieve aanpak op het gebied van het ontwikkelen van medicijnen. We hoopten destijds een medicijn tegen kanker te vinden, omdat we samen die verschrikkelijke ziekte wilden stoppen. Dat was en is mijn motivatie”, legt Hopp, die tachtig procent van de aandelen in CureVac in handen heeft, uit op de website van Hoffenheim. Hij bevestigt dat Trump onderzoekers van CureVac voor veel geld naar de Verenigde Staten wilde halen.

Trump wil vaccin kapen, maar uitgekotste voetbalmiljardair zit dwars

Lees artikel

“We willen een medicijn voor de hele wereld ontwikkelen, niet voor één land of bepaalde delen van de wereld. Als dit vaccin met succes is ontwikkeld en getest, is het niet bedoeld als speculatie- of machtsinstrument, maar om een wereldwijde crisis te beteugelen. Dat is mijn wens”, vervolgt de eigenaar van Hoffenheim. Onder leiding van Hopp kende Hoffe een buitengewone opmars vanuit het amateurvoetbal en groeide de club in de afgelopen jaren uit tot een stabiele club in de Bundesliga. Voor fans van andere clubs staat Hopp doorgaans symbool voor de commercialisering van het voetbal. Bovendien is er kritiek dat Hoffenheim de zogenaamde 50+1-regel aan zijn laars lapt. Volgens de reglementen moeten clubs in Duitsland voor minimaal 51 procent in handen blijven van de leden.

‘Hoerenzoon’-incident zet Duitsland op scherp: ‘Het gaat alleen maar om geld’

Lees hier waarom de Duitse voetbalfans het gemunt hadden op Dietmar Hopp. Lees artikel

“Het voetbalstadion kan soms een moeilijke plek zijn. Dat kan en moet ik slikken. De afgelopen jaren heb ik al vaker het advies gekregen om mijn oren dicht te doen”, gaat Hopp verder. “Er is niks veranderd, alleen is het massaler geworden. Niks kan me afleiden van mijn doel. Ik wil benadrukken dat we regels hebben en ik houd me daar heel strikt aan, ook aan de 50+1-regel. Er wordt een club of een persoon aangevallen, terwijl we volledig voorbij gaan aan het daadwerkelijke onderwerp. In de afgelopen weken heb ik meerdere keren moeten lezen: ‘De oude witte miljardair krijgt speciale bescherming’. Nee, ik wil geen speciale behandeling. Maar ik wil ook geen boete omdat ik bijna tachtig en rijk ben. Ik wil behandeld worden als een normaal persoon.”