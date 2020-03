Ajax zet streep door verrassende vriendschappelijke wedstrijd

Ajax zet noodgedwongen een streep door de festiviteiten rondom de verjaardag van de club. Woensdag is het exact 120 jaar geleden dat Ajax werd opgericht en vrijdagavond was een groot feest gepland in het supportershome. Door dat feest gaat vanwege de coronacrisis een streep, terwijl Ajax ook een bijzondere wedstrijd met AC Milan moet cancelen. Algemeen directeur Edwin van der Sar verklapt via de officiële clubkanalen dat Ajax bezig was met het plannen van een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Serie A-club.

In samenwerking met supportersvereniging Ajax Life was een wedstrijd gepland in mei tegen Milan. Op 24 mei 1995 won Ajax in het Ernst Happel Stadion in Wenen de Champions League ten koste van Milan, en 25 jaar na dato wilden beide clubs elkaar opnieuw treffen. Van der Sar, zelf keeper in het succesteam van 1995, maakt niet duidelijk of het daarbij ging om een wedstrijd tussen de huidige selecties of tussen de spelers die destijds op het veld stonden.

"Zo vallen een aantal puzzelstukjes in het water, maar voor het grotere geheel is het natuurlijk belangrijk dat we herstellen, dat de competities weer gaan beginnen, dat spelers weer kunnen trainen en dat de fans snel weer naar het stadion kunnen komen", benadrukt Van der Sar in het interview. "Daar werken we met zijn allen hard aan." Hoe snel er weer gevoetbald kan worden, is echter hoogst onduidelijk. De UEFA hoopt dat alle competities voor 30 juni zijn afgerond.

De directeur wordt na de bekendmaking van het nieuws over het uitstellen van het EK gevraagd naar de gevolgen voor de Eredivisie. Hij geeft geen direct antwoord op de vraag of het scenario waarin het seizoen voortijdig wordt beëindigd en de ranglijst wordt vastgesteld op basis van de huidige stand definitief van de baan is. Hij lijkt echter geen voorkeur te hebben voor dat scenario en ziet het liefst dat er door wordt gevoetbald, ondanks dat Ajax bovenaan staat in de Eredivisie.

"Het allerbelangrijkste is dat je voetbalt voor de fans: voor de mensen in het stadion en voor de mensen die tv kijken", stelt hij. "Je wilt die beleving hebben om spelers naar een hoger niveau te tillen. Als dat niet kan, kan er zonder publiek gespeeld worden zoals in sommige competities gebeurt. Maar dat is niet de insteek. We willen spelen met publiek. Maar mochten we in tijdnood komen, dan zouden er ook wedstrijden zonder publiek kunnen zijn."