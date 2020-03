Juventus meldt tweede coronabesmetting in spelersgroep

Blaise Matuidi is besmet geraakt met het coronavirus, zo meldt Juventus dinsdagavond. De middenvelder is na Daniele Rugani de tweede speler van de huidige koploper van de Serie A die positief is getest. Juventus meldt dat Matuidi op woensdag 11 maart vrijwillig in zelfisolatie is gegaan, dat hij geen symptomen vertoont en zich goed voelt. Zijn gezondheid zal nauw in de gaten worden gehouden, zo voegt de club eraan toe.

Rugani werd op 11 maart positief getest, waarna alle werknemers van Juventus vrijwillig in quarantaine gingen. Op dit moment zijn spelers drie clubs getroffen door het virus: Juventus, Sampdoria en Fiorentina. Van Sampdoria hebben Fabio Depaoli, Bartosz Bereszynsk, Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina en Morten Thorsby een positieve test afgelegd; bij Fiorentina gaat het om Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone en German Pezzella.

Zondag plaatste Matuidi op zijn socialmediakanalen nog een videoboodschap vanuit zijn huis, waarin hij de ernst van het virus benadrukte. "In eerste instantie had ik niet echt door hoe erg het was", gaf de middenvelder toe. "Ik wist niet hoe gevaarlijk het was en hoe snel de verspreiding is verlopen. Duizenden mensen hebben in Italië positief getest in een paar dagen tijd, zonder dat we het echt doorhadden. We moeten inzien dat dit virus ons allemaal kan treffen, ook onze families en onze naasten. Het is belangrijk dat we ons hiervan bewust zijn en dat we de regels volgen."

Matuidi kondigde eind vorige maand aan dat Juventus heeft besloten om gebruik te maken van de optie om zijn contract met een jaar te verlengen. De wereldkampioen van 2018, 32 jaar, staat dus minstens tot de zomer van 2021 onder contract in Turijn. Hij speelde dit seizoen 31 officiële wedstrijden voor Juventus, waarin hij eenmaal scoorde en tweemaal een doelpunt voorbereidde. Hij is momenteel met zijn familie in vrijwillige zelfisolatie; het land is inmiddels 'op slot' en inwoners mogen alleen de deur uit bij dringende situaties of voor hun werk.