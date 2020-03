Contract van Mikel in Turkije drie dagen na kritisch statement ontbonden

De wegen van John Obi Mikel en Trabzonspor scheiden per direct. Beide partijen zijn tot een overeenstemming gekomen om het tot 2021 lopende contract van de 32-jarige middenvelder per direct te beëindigen. Het nieuws volgt op een statement van Mikel, die zaterdag via Instagram kritiek leverde op het feit dat de Turkse Süper Lig voorlopig ‘gewoon’ doorgaat ondanks de uitbraak van het coronavirus.

“Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me niet op mijn gemak en wil niet voetballen in deze situatie. Iedereen zou op dit moment, in deze zware tijd, thuis moeten zitten met familie en geliefden. Het seizoen zou moeten worden stopgezet nu de wereld zulke turbulente tijden meemaakt”, schreef de Nigeriaanse middenvelder. Mikel kreeg bijval van onder meer Radamel Falcao en Didier Drogba.

Nu komt er per direct een einde aan het dienstverband van Mikel bij Trabzonspor. Zijn tot 2021 lopende contract wordt in onderling overleg per direct verscheurd, waardoor de ervaren middenvelder moet afzien van zijn nog te ontvangen van salaris. Mikel speelde dit seizoen totaal 27 wedstrijden voor Trabzonspor. Tijdens de wedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Istanbul Basaksehir (1-1) bleef hij negentig minuten op de bank. Trabzonspor is momenteel de koploper van de Süper Lig, met een beter doelsaldo dan Istanbul Basaksehir.

Mikel kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. De 89-voudig Nigeriaans international speelde achtereenvolgens voor Lyn Oslo, Chelsea, Tianjin TEDA en Middlesbrough, alvorens hij afgelopen zomer bij Trabzonspor terechtkwam.