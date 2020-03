FIFA denkt aan maatregelen en noodfonds na besluit van UEFA

De UEFA besloot dinsdag dat het EK van komende zomer door de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld wordt. Tegelijkertijd communiceert de Europese voetbalbond dat het de bedoeling is dat de Champions League en Europa League voor 30 juni afgerond moeten worden. De FIFA overweegt om het transferreglement komende zomer te versoepelen, zo laat voorzitter Gianni Infantino in een statement op de website weten.

“De FIFA gaat komende tijd in beraad met belanghebbenden, zodat we snel de nodige aanpassingen of tijdelijke ontheffing toe te passen op de transferreglementen. Dit om de contracten van spelers en clubs te beschermen”, zo valt te lezen in het communiqué van de FIFA. De wereldvoetbalbond ‘accepteert’ dat de Copa América en het EK zijn uitgesteld en komt later met meer duidelijkheid over een speeldatum voor het WK voor clubs, dat aanvankelijk volgende zomer gespeeld zou worden.

Tijdens de vergadering van de UEFA is besloten dat het seizoen voor 30 juni afgelopen moet zijn, omdat dan de nodige arbeidsovereenkomsten aflopen. De FIFA maakt tevens bekend dat er een noodfonds wordt opgezet voor ‘'leden van de voetbalgemeenschap die zijn getroffen door de crisis’. Tegelijkertijd draagt de wereldvoetbalbond ruim negen miljoen euro bij aan het zogenaamde World Health Organisation WHO COVID-19 Solidarity Response Fund.