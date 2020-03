Bizarre quarantaine-activiteit James Milner; Dybala volgt voorbeeld Tagliafico

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nicolás Tagliafico ging eerder deze week viraal. De verdediger van Ajax blijft vanwege het coronavirus zoveel mogelijk binnen en opteerde thuis voor een work-out met vriendin Caro Calvagni. Landgenoot en Juventus-ster Paulo Dybala volgde het voorbeeld van Tagliafico een dag later met zijn vriendin Oriana Sabatini.





Barcelona-speler Sergi Roberto gooide de heupen los met zijn partner Coral Simanovich.





Ook veel andere topvoetballers, zoals Sergio Ramos, Alexandre Lacazette, Jasper Cillessen en Tim Krul, proberen in quarantaine zo fit mogelijk te blijven.





De work-out van Justin Kluivert getuigt van creativiteit.





Rafael van der Vaart doodde de tijd dinsdag op een andere doch sportieve manier.





Ilkay Gündogan koos er dinsdag niet voor om zich overmatig in te spannen: de middenvelder vermaakte zich onderuitgezakt met de voetbalgame Football Manager.





Leon Goretzka en Álvaro Odriozola hebben nu ook tijd voor andere hobby’s: beide spelers van Bayern München blijken graag een boek te lezen.





Georginio Wijnaldum probeerde dinsdag rust te vinden in het water.





De meest bizarre quarantaine-activiteit werd dinsdag ongetwijfeld verricht door James Milner: de routinier van Liverpool sneed het gras van zijn tuin tot op de millimeter nauwkeurig bij. In de commentsectie is het vermaak om de post van Milner begrijpelijkerwijs groot.