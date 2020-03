UEFA bezorgt Johan Cruijff ArenA grote puzzel: ‘Het was al alarmfase één’

Dat het EK van komende verzet wordt naar 2021 heeft grote gevolgen voor de Johan Cruijff ArenA, het stadion waar in totaal vier wedstrijden afgewerkt worden op het toernooi. Stadiondirecteur Henk Markerink noemt het besluit van de UEFA om het EK te verplaatsen vanwege de uitbraak van het coronavirus ‘volstrekt logisch’. “Jammer voor ons, maar we gaan puzzelen. We hadden al wat concerten met potlood in de agenda staan”, zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Markerink had rekening gehouden met het verplaatsen van het toernooi. De Johan Cruijff ArenA had zich opgemaakt voor drie groepswedstrijden van Oranje en een achtste finale. “Bij ons was het natuurlijk al een week alarmfase één. De beslissing om het EK een jaar uit te stellen naar de zomer van 2021 is een drastische, maar vooral ook heel begrijpelijk. Het toernooi wordt door heel Europa gespeeld. Met dus heel veel verplaatsingen en reizigers. Als voetbalbond kun je daar nooit de verantwoordelijk voor dragen in deze coronacrisis.’'

Volgens Markerink komt er een hoop bij kijken om het toernooi te verplaatsen. Voor volgend jaar stonden al diverse concerten op het programma. “We zullen de komende weken gebruiken om goed te puzzelen en te bekijken welke financiële gevolgen dat heeft. Voor het ene stadion is dit besluit ingrijpender dan voor het andere. In Bakoe in Azerbeidzjan bijvoorbeeld is veel minder activiteit dan bij ons. Een verplaatsing naar aankomende winter was voor ons wat dat betreft gunstiger geweest. Maar ik snap heel goed dat deze keuze is gemaakt. Met -15 in bijvoorbeeld Sint-Petersburg spelen, is ook geen optie.”

Het EK wordt gespeeld van 11 juni tot en met 11 juli. De nieuwe speeldata hebben ook een positieve kant. “2021 is het jaar dat we als ArenA onze 25ste verjaardag vieren. Op 14 augustus 1996 was de officiële opening. We willen van 2021 sowieso een prachtig jaar maken om dat te vieren. Vier wedstrijden tijdens een EK staat mooi op dat affiche. Als een soort pre-party voor onze echte verjaardag.”