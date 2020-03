Koeman: ‘De clausule om naar Barça te kunnen is voor ná het EK’

Het EK is vanwege de uitbraak van het coronavirus definitief uitgesteld naar de zomer van 2021, zo maakte de UEFA dinsdag na het spoedoverleg wereldkundig. Ronald Koeman heeft begrip voor de beslissing om het eindtoernooi niet langer deze zomer door te laten gaan. De bondscoach van het Nederlands elftal benadrukt het voordeel van de verplaatsing, nu hij geen zorgen meer heeft over het op tijd fit zijn van de langdurig geblesseerden Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn. Een eventueel dienstverband bij Barcelona wordt door de verplaatsing met minimaal een jaar uitgesteld, zo verwacht Koeman. "De clausule in mijn contract om naar Barça te kunnen is voor ná het EK. Daar is geen datum bij genoemd, dus nu na het EK in 2021. Maar ik ben daar trouwens nog geen seconde mee bezig geweest.”

"Depay, Malen en Bergwijn waren onzeker voor deze zomer, dus dit is inderdaad een meevaller voor hen en voor ons", verklaart Koeman dinsdag in gesprek met de NOS. "Maar het EK van aankomende zomer was een geweldige uitdaging voor ons en iedereen keek ernaar uit." De oefeninterlands tegen de Verenigde Staten (27 maart) en Spanje (31 maart) zijn door de UEFA verplaatst naar begin juni, afhankelijk van de situatie rondom de coronacrisis. Koeman wacht de ontwikkelingen in de komende weken af. "Ik kan nu niks zeggen over wanneer wij nu weer voor het eerst bij elkaar kunnen komen. Eerst moeten de competities weer gaan starten en niemand weet wanneer dat is. Dan pas kunnen we weer denken aan het Nederlands elftal."

Koeman heeft nog geen contact gehad met de internationals van Oranje over het uitstellen van het EK en de gevolgen daarvan voor de speelkalender. "Ik heb bewust afgewacht en nu zoek ik contact met spelers en staf. Dat vind ik ook vrij normaal", aldus de keuzeheer van het Nederlands elftal, die de komende weken voornamelijk thuis zal doorbrengen. "We hopen dat het allemaal niet te lang gaat duren. Maar nogmaals, er is onzekerheid en geen voetbal, dus de dagen en weken zijn lang. Maar het zal wel weer goedkomen."

Het uitstellen van het EK lijkt ervoor te zorgen dat Koeman voorlopig niet aan de slag gaat als trainer van Barcelona, ondanks het feit dat hij een clausule in zijn contract heeft bij de KNVB die dat mogelijk maakt. "Het gaat alleen om Barcelona en alleen om een moment na het EK", zei directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma vorig jaar november bij FOX Sports. Koeman kreeg in januari het aanbod om de ontslagen Ernesto Valverde op te volgen, maar bedankte toen voor de eer. Volgens De Telegraaf is de bondscoach van Oranje nog steeds van zin om op korte termijn in te stappen bij de Catalaanse grootmacht. Vanwege het verplaatsen van het EK lijkt er voorlopig een streep te kunnen worden gezet door de ambitieuze plannen.

Directeur betaald voetbal Eric Gudde gaat ervan uit dat Koeman in 2021 als bondscoach van Oranje aan het EK begint. "Ik heb nog nooit twijfel gehad over de afspraak die Ronald en ik daarover gemaakt hebben", verklaart de bestuurder tegenover de NOS. "Dit staat als een paal boven water. Dat is prettig en zo is het ook gewoon." Koeman zelf is minder stellig over zijn toekomst bij het Nederlands elftal. "Ik zou echt niet weten wat ik daarop moet antwoorden", antwoordt hij op de vraag of hij volgend jaar zomer op de bank zit bij Oranje. "Daar is helemaal niet over gesproken. Ik keek uit naar een EK in deze zomer en ik kijk nu uit naar een EK in 2021. Ik kan mij niet voorstellen dat dat verandert", aldus Koeman, die deze zomer gaat evalueren met de KNVB. "En dus moet ik maar kijken of de KNVB met me door wil", zegt hij tegen De Telegraaf.