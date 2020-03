‘Had Man City 25 punten voorsprong gehad, had niemand het kunnen schelen’

Net als in de rest van Europa ligt de Premier League vanwege de uitbraak van het coronavirus de komende weken stil. Een flinke tegenvaller voor koploper Liverpool, dat 25 punten voorsprong heeft op achtervolger Manchester City en de landstitel voor het grijpen heeft. Paul Merson, oud-speler van onder meer Arsenal, snapt wel waarom er bij Liverpool zoveel onrust is over het restant van het lopende seizoen.

"Je krijgt echt medelijden met Liverpool, ze wachten namelijk al dertig jaar op een kampioenschap", zegt Merson in zijn rol van analist bij Sky Sports. "Als Manchester City een voorsprong van 25 punten gehad, dan had dat niemand iets kunnen schelen. Ze zijn namelijk al een paar keer kampioen geworden. Liverpool heeft al dertig jaar geen kampioenschap gevierd! Het is net alsof we in een film zijn beland."

Liverpool-fans: 'Goede maatregel, maar hopelijk krijgt Liverpool wel nog de titel'

"Ik voel echt mee met Liverpool", herhaalt Merson nog maar eens. "Zelfs al zouden ze nu als kampioenschap worden aangewezen, dan hebben ze er mathematisch gezien nog geen recht op. We weten allemaal dat ze in essentie al kampioen zijn, maar zo voelt het niet. Dat is echt bijzonder jammer." Liverpool heeft uit de laatste negen wedstrijden in de Premier League nog twee overwinningen nodig om de eerste landstitel in drie decennia veilig te stellen. Vanwege de coronacrisis is het echter nog maar de vraag wanneer de competitie wordt hervat.

Merson had graag gezien dat de FA voor een andere aanpak had gekozen om de coronacrisis te bestrijden "Alle clubs hadden een aantal weken in totale isolatie kunnen gaan, waarna de situatie wederom hadden kunnen bekijken. Dan hadden we na het uitvoeren van tests weer kunnen beginnen, al zou dat wel achter gesloten deuren zijn. Dan hadden de wedstrijden ook op verschillende tijdstippen kunnen worden uitgezonden. Het is echter chaos troef." Merson voorziet problemen voor seizoenkaarthouders van clubs in de Premier League. "Als het seizoen ongeldig wordt verklaard, wat gebeurt er dan? Krijgt dan iedereen zijn seizoenkaart terug, daar dit seizoen nooit heeft plaatsgevonden?"