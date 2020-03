Opluchting bij UEFA na uitstellen EK: ‘Dat was echt vreselijk geweest’

De UEFA kwam dinsdag op een spoedvergadering tot het besluit om het EK vanwege de uitbraak van het coronavirus uit te stellen tot de zomer van 2021, zo laat de Europese voetbalbond dinsdagmiddag weten in een officieel persbericht. Het eindtoernooi wordt nu gespeeld van 11 juni tot 11 juli volgend jaar, zo is uit het crisisoverleg met alle betrokken partijen naar voren gekomen. Op deze manier is er ruimte om in de komende maanden invulling te geven aan het restant van het lopende seizoen, daar ook de Champions League en Europa League vertraging hebben opgelopen.

De UEFA heeft een speciale commissie in het leven geroepen om de speelkalender onder de loep te nemen. Daarnaast wordt gekeken wat het uitstellen van het EK voor gevolgen heeft. De play-offs voor het eindtoernooi, die voor eind maart op de kalender stonden, zijn uitgesteld naar begin juni, wat ook geldt voor de verschillende oefeninterlands. Nederland zou in dat geval alsnog in actie kunnen komen tegen de Verenigde Staten en Spanje. Vanwege de coronacrisis wordt er tegen die tijd eerst gekeken of de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Volgens Marca wordt de Champions League-finale verplaatst naar 27 juni. De eindstrijd van de Europa League is naar verluidt verschoven naar 24 juni.

"Wij staan aan het hoofd van een sport die door veel mensen gegeten en gedronken wordt", verklaart UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin na afloop van de spoedvergadering. "Door deze onzichtbare en ongrijpbare vijand is alles echter op een laag pitje gezet. In crisistijd is het van cruciaal belang dat de voetbalgemeenschap verantwoordelijkheid, eensgezindheid en solidariteit toont richting de buitenwereld. De gezondheid van spelers, trainers en supporters staat bij de UEFA altijd op nummer één."

"De UEFA heeft verschillende maatregelen op tafel gelegd zodat het lopende seizoen toch op een ordentelijke manier kan worden afgerond", vervolgt Ceferin. "Ik ben dan ook trots op de reactie van mijn collega’s uit de voetbalwereld, die echt hebben aangetoond dat ze graag willen samenwerken. Iedereen wist dat er offers moesten worden gebracht." De preses van de UEFA is blij dat het EK niet langer deze zomer plaatsvindt. "Het zou vreselijk zijn geweest als er in lege stadions had moeten worden gespeeld, met daarbij ook verlaten fanzones, terwijl iedereen in Europa in thuisisolatie zit. Dat kunnen we met het oog op het zestigjarig bestaan van het EK simpelweg niet accepteren."