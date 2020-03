Beslissing UEFA krijgt navolging: ook Copa América van kalender gehaald

Het EK is niet het enige eindtoernooi dat vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt uitgesteld. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, heeft dinsdag officieel besloten dat de Copa América ook wordt verschoven naar de zomer van 2021. Het toernooi stond oorspronkelijk voor deze zomer op het programma, met Argentinië en Colombia als gastlanden.

De CONMEBOL vindt het niet verantwoord om de geplaatste landen over enkele maanden gewoon te laten spelen, daar het risico van verspreiding van het coronavirus erg groot is. "Het was geen gemakkelijke beslissing, maar we willen ten koste van alles voorkomen dat de spelers gevaar lopen", reageert voorzitter Alejandro Domínguez dinsdag. De Copa América zou van 12 juni tot 12 juli plaatsvinden, met in totaal negen speelsteden in beide voornoemde landen. Normaal gesproken blijven Argentinië en Colombia gewoon de organisatoren van het eindtoernooi.

Domínguez is ervan overtuigd dat de Copa América over ruim een jaar succesvol zal verlopen. "Ik weet zeker dat het oudste toernooi ter wereld in 2021 met hernieuwde kracht zal terugkeren, klaar om het continent en de wereld weer kennis te laten maken met onze passie voor voetbal." De preses vindt het daarnaast moedig dat de UEFA heeft besloten om ook het EK met een jaar uit te stellen. "We danken president Aleksander Ceferin voor de samenwerking en het gecoördineerde besluit om ook Euro 2020 uit te stellen ten bate van de gehele voetbalfamilie."

In Zuid-Amerika krijgen ook steeds meer landen te maken met het coronavirus. Uit Ecuador en Argentinië kwamen afgelopen weekeinde meldingen over mensen die waren overleden aan de gevolgen van het virus. Daarnaast werden in onder meer Paraguay en Venezuela gevallen van besmetting met het coronavirus wereldkundig gemaakt.