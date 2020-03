‘UEFA stelt Champions League uit en vindt nieuwe datum voor finale’

De UEFA heeft dinsdag tijdens het crisisoverleg met de stakeholders een nieuwe datum voor de Champions League-finale voorgesteld, zo meldt Marca. De eindstrijd van het miljardenbal stond voor 30 mei in Istanbul op het programma, maar door de uitbraak van het coronavirus wordt het toernooi opgeschoven. De Europese voetbalbond hoopt dat de finale op 27 juni gespeeld kan worden.

De Champions League zal niet op een andere manier worden afgemaakt, zo lijkt het. De afgelopen dagen meldden diverse media dat de UEFA de eindfase in de vorm van een mini-toernooi wilde afwerken, maar zover lijkt het vooralsnog niet te komen. De betrokken organisaties hopen dat de competities half april weer kunnen worden hervat, waardoor er tot aan het einde van juni gevoetbald wordt. Daar waar de finale van de Champions League naar 27 juni verhuist, krijgt ook de finale van de Europa League een nieuwe datum. De eindstrijd in Gdansk gaat volgens Spaanse media van 27 mei naar 24 juni.

RB Leipzig, Atalanta, Paris Saint-Germain en Atético Madrid hebben zich reeds geplaatst voor de kwartfinales. Het is nog onduidelijk wanneer de returns van de wedstrijden Juventus - Olympique Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern München - Chelsea en Barcelona - Napoli worden gespeeld. In de Europa League zijn pas een paar heenduels afgewerkt in de achtste finales.

Tijdens de conference call werd ook besloten dat het EK komende zomer niet zal doorgaan. De eindronde zal volgend jaar van 11 juni tot en met 11 juli plaatsvinden. De voetbalzomer van 2021 raakt overvol, want voorlopig staan de eindronde van de Nations League (2 t/m 6 juni), EK Onder-21 (9 t/m 26 juni), WK voor clubteams (17 juni t/m 4 juli) en het EK voor vrouwen (7 juli t/m 1 augustus) gepland.