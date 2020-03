Besmetting geen totale verrassing voor Thorsby: ‘Daar rekende ik al op’

Sampdoria heeft te maken met in totaal negen spelers die zijn besmet met het coronavirus, inclusief Morten Thorsby. De 23-jarige Noorse middenvelder werd gelijk in quarantaine geplaatst en wacht thuis af wat er de komende tijd gaat gebeuren in Italië. Thorsby ondervindt de gevolgen van het coronavirus, maar benadrukt dat het over het algemeen goed met hem gaat in Genua.

"Het gaat vrij goed met me, hoor", verklaart de optimistische Thorsby dinsdag in een interview met de Leeuwarder Courant. "Ik heb hoofdpijn, een beetje koorts en wat spierpijn. Lichte griepverschijnselen dus. Het is vervelender om thuis te moeten zitten, omdat je je woning niet mag verlaten", aldus de middenvelder, die sc Heerenveen vorig jaar zomer inruilde voor Sampdoria.

Thorsby wist dat het foute boel was, nadat vorige week bij een ploeggenoot het coronavirus was geconstateerd. "Ik rekende op een positieve uitslag", verzucht hij. "Daarom schrok ik niet toen dat daadwerkelijk het geval was. Bij negen spelers van Sampdoria is het virus nu vastgesteld. We zitten allemaal in quarantaine. De club zorgt ervoor dat we boodschappen krijgen." Volgens Thorsby is de situatie in Genua nog leefbaar, al is er volgens hem wel degelijk angst onder de bevolking. "Niemand weet hoe dit afloopt. Gelukkig worden de maatregelen van de overheid heel gedisciplineerd opgevolgd door de Italianen."

"Nu wel, want dat was aanvankelijk een probleem", vervolgt Thorsby zijn relaas. "Een paar weken geleden luisterden velen niet. Er waren mensen die toch naar buiten gingen, terwijl ze in quarantaine moesten blijven. We zagen vervolgens allemaal hoe snel het virus zich verspreidde." Italië is één van de zwaarst getroffen landen in Europa, met inmiddels al 2158 doden als gevolg van het coronavirus. Thorsby heeft van Sampdoria een individueel trainingsschema meegekregen. "Daar begin ik volgende week mee. Ik merk dat mijn weerstand deze week wel een beetje is verslechterd. Dan moet je voorzichtig zijn met je trainingsprikkels, ook al ben ik jong en heb ik als topsporter een grote longinhoud."