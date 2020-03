‘Guus Hiddink en Jaap Stam azen op dezelfde exotische vacature'

Guus Hiddink en Jaap Stam azen volgens The Times of India op dezelfde baan. De twee trainers zouden belangstelling hebben getoond voor een baan als hoofdtrainer van FC Goa, een topclub uit India. Volgens de krant kon de club zijn ogen niet geloven toen de lijst met sollicitanten compleet was, want behalve Hiddink en Stam reageerden nog meer grote namen op de vacature.

In totaal zouden 37 trainers interesse hebben getoond in de vacante positie bij FC Goa, waaronder ook Sven-Göran Eriksson, Fernando Hierro en Dunga. Laatstgenoemde was twee periodes bondscoach van Brazilië, maar zit al geruime tijd zonder baan. “Hij is serieus”, reageert een bestuurder van de club, die niet bij naam wordt genoemd. “Hij zegt veel gehoord te hebben van vrienden over het voetbal in India.” Mogelijk is Dunga geïnformeerd door zijn landgenoot Zico, die tussen 2014 en 2016 trainer was van de club.

“De club voelt zich gevleid door de interesse die is getoond door deze grote namen, maar het is onwaarschijnlijk dat een van deze trainers wordt aangesteld”, laat een bron weten aan het dagblad. Het grootste struikelblok voor de club zijn de hoge salariseisen van de geïnteresseerde trainers. Zico was de bestbetaalde trainer uit de clubgeschiedenis, maar de kans is klein dat de club opnieuw veel gaat betalen voor een nieuwe trainer. Het is waarschijnlijker dat het vertrouwen wordt gegeven aan een jonge trainer die hongerig is om zichzelf te bewijzen, zo klinkt het.