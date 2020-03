‘Real Madrid werkt aan voortijdige aftocht van peperdure Gareth Bale’

Real Madrid wil Gareth Bale zo snel mogelijk van de hand doen, zo weet Marca dinsdag te melden. De middenvelder annex aanvaller uit Wales komt niet langer voor in de plannen van trainer Zinédine Zidane en drukt daarnaast behoorlijk op de begroting van de Koninklijke. Bale strijkt jaarlijks zeventien miljoen euro op in het Santiago Bernabéu, wat voor Real een steeds groter probleem vormt. De mogelijkheid om hem transfervrij te laten vertrekken wordt momenteel onderzocht door de beleidsbepalers.

Real, dat in 2013 honderd miljoen euro neerlegde voor Bale, wil voorkomen dat de Welshman gratis de deur uitloopt. Bale beschikt in Madrid over een contract tot medio 2022 en lijkt ook van plan om zijn verbintenis uit te dienen. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett liet onlangs in de Spaanse media zijn weten dat zijn cliënt geenszins van plan is om Real tussentijds te verlaten. Marca rekent voor dat de club de komende jaren nog circa zeventig miljoen euro kwijt is aan de routinier, waardoor er achter de schermen druk aan een zomers afscheid wordt gewerkt.

Bovengenoemde krant verwijst ook naar de Brexit, waardoor Gareth Bale op korte termijn wordt gezien als speler van buiten de Europese Unie. Real beschikt momenteel met Vinícus Junior, Rodrygo, Reinier, Éder Militão en Kubo (verhuurd aan Real Mallorca) al over verschillende spelers van buiten de EU, waardoor de aanwezigheid van Bale als een probleem wordt aangemerkt. Clubs in Europa mogen maximaal drie spelers van buiten de EU in de selectie hebben. Daarnaast lijkt de rol van de ex-speler van Tottenham Hotspur in Madrid uitgespeeld. Hij kwam dit seizoen tot achttien wedstrijden en werd in het nieuwe kalenderjaar pas drie keer gebruikt door Zidane.

Het is echter de vraag welke club het exorbitante salaris van Bale kan opbrengen, terwijl er door de uitbraak van het coronavirus grote onzekerheid is over de zomerse transfermarkt. Bale zag vorig jaar zomer een zeer lucratieve transfer richting de Chinese competitie in het water vallen. Jiangsu Suning was bereid om de dertigjarige flankspeler een miljoen euro per week te betalen. Desondanks kwam een definitieve deal nimmer van de grond. Bale is in het recente verleden ook al eens gelinkt aan Tottenham en Manchester United en tevens genoemd als mogelijke aanwinst voor de Major League Soccer.