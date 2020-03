EK stevent af op uitstel: UEFA annuleert hotelboekingen in speelstad

Het lijkt zo goed als zeker dat het EK komende zomer niet wordt afgewerkt. Dinsdagmiddag vergadert de UEFA met diverse organisaties en voetbalbonden over onder meer EURO 2020, dat door de uitbraak van het coronavirus op losse schroeven is komen te staan. De verwachting is dat het toernooi een jaar later wordt gespeeld. Volgens het Deense BT zijn de eerste tekenen al naar buiten gekomen dat het EK verzet wordt.

De krant schrijft dinsdagochtend dat de UEFA alle hotelboekingen in Kopenhagen heeft geannuleerd. De Deense hoofdstad is een van de twaalf speelsteden van de eindronde, die op 12 juni van start zou gaan in Rome. Het DGI-Byen Hotel heeft aangegeven dat de voetbalbond de kamers een week geleden al heeft geannuleerd. De verwachting is dat het EK wordt verzet naar de zomer van 2021. "Ik kan bevestigen dat onze kamers die zijn geboekt, vorige week door Booking.com zijn vrijgegeven. Ze hadden bijna het hele hotel voor de UEFA geboekt; ongeveer tachtig procent van onze capaciteit", laat Kevin Helsinghof, commercieel directeur van de hotelketen, weten aan BT.

Dinsdagmiddag belegt de UEFA een enorme conference call, waarin de European Club Association, European Leagues en 55 voetbalbonden inbellen. Behalve over het EK zal ook gesproken worden over hoe de competities, bekertoernooien, Champions League en Europa League moeten worden afgerond. Namens Nederland zullen KNVB bondsvoorzitter Just Spee en secretaris generaal Gijs de Jong inbellen bij de vergadering. Zij worden bijgestaan door KNVB-jurist Mark Boetekees.