‘UEFA wijst kampioenen aan als horrorscenario zich gaat voltrekken’

De UEFA vergadert dinsdagmiddag over het al dan niet uitstellen van het EK. De verwachting is dat er een akkoord komt, waarbij er wordt afgesproken het eindtoernooi medio 2021 af te werken. Zodoende krijgen de nationale competities de ruimte dit seizoen tot een goed einde te brengen. AS doet echter melding van een opvallend scenario mochten de competities niet op tijd kunnen worden afgerond vanwege het coronavirus, dat vrijwel het gehele Europese voetbal platlegt.

Volgens de Spaanse krant wil de UEFA de huidige koplopers in Europa aanwijzen als de competities niet goed worden afgerond. In Nederland zou dat bijvoorbeeld betekenen dat Ajax, de huidige koploper van de Eredivisie, tot kampioen wordt gekroond. Ook onder meer Liverpool (Engeland), Barcelona (Spanje), Juventus (Italië) en Bayern München (Duitsland) zouden de titel krijgen aangewezen. Tickets voor Europees voetbal zouden dan op basis van de ranglijst worden verdeeld.

Sergio Ramos: 'Blijf allemaal thuis!'

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zou er geen voorstander van zijn om helemaal geen kampioenen uit te roepen als het seizoen ook in de zomer niet kan worden afgemaakt. Het beëindigen van het lopende seizoen geniet echter totaal niet de voorkeur van de UEFA, zo benadrukt de krant. De Europese bond riep één keer eerder een club in Europa uit tot kampioen, namelijk Partizan Belgrado in Joegoslavië in 1999 doordat er niet verder kon worden gevoetbald vanwege de Balkanoorlog.

Naast een besluit over het EK zal er dinsdagmiddag ook mogelijk meer duidelijk worden over het verdere verloop van de Champions League en Europa League. Mogelijk gaan beide toernooien in afgeslankte vorm verder om zo eveneens ruimte te bieden voor de nationale competities. Geen enkele Nederlandse club is meer actief in Europa nadat Ajax en AZ in de vorige ronde van de Europa League werden uitgeschakeld door respectievelijk Getafe en LASK Linz.