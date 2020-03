‘Barça wil cashen, zet speler op transferlijst en loert op goedkoop alternatief’

Barcelona staat open voor een vertrek van Samuel Umtiti, zo verzekert Sport. Waar de Catalaanse sportkrant onlangs al vermeldde dat de verdediger mogelijk vertrekt uit het Camp Nou, geeft men nu aan dat een transfer van Umtiti zeer realistisch is. Manchester United en Arsenal zouden azen op de diensten van de 26-jarige stopper, die tot medio 2023 vastligt.

Sport meldt dat Umtiti op de transferlijst is gezet en komende zomer mag vertrekken. De bedoeling is dat Barcelona aardig wat geld opstrijkt met de verkoop van Umtiti, waardoor men de selectie van nieuwe kwaliteitsimpulsen kan voorzien. Mede vanwege de blessuregevoeligheid van de 31-voudig international zat er afgelopen zomer geen transfer in.

Sinds het WK van 2018 heeft Umtiti veel wedstrijden gemist bij Barcelona vanwege blessureleed. Hoewel trainer Quique Sétien tegenwoordig weer veelvuldig gebruikt maakt van de diensten van de Fransman, kijkt Barcelona naar opties om hem van de hand te doen. Sétien heeft inmiddels ook groen licht gegeven voor een overstap, waarbij Manchester United een realistische stap lijkt.

Umtiti heeft volgens Sport al een aanbieding op zak, maar het is niet bekend van welke club dit voorstel komt. Naar verluidt zal United het hardst vechten om de krabbel van Umtiti. Barcelona wil komende zomer 130 miljoen euro binnenharken en de verkoop van de centrumverdediger moet hier flink aan bijdragen. De Catalaanse grootmacht wil in de komende transferperiode een nieuwe linker centrale verdediger inlijven die aanzienlijk minder verdient dan Umtiti, zo klinkt het.