‘André Onana is wat ongepolijst en daarom een riskantere keuze’

Chelsea maakte nog geen twee jaar geleden van Kepa Arrizabalaga de duurste doelman aller tijden, maar the Blues lijken inmiddels alweer uitgekeken op hun aankoop van tachtig miljoen euro. De nieuwe werkgever van Hakim Ziyech is naar verluidt dan ook op zoek naar een nieuwe keeper voor volgend seizoen en onder meer de namen van Dean Henderson en André Onana passeren de revue. Shaka Hislop denkt dat beide opties hun voor- en nadelen hebben.

“Kijk, ik ben onder de indruk van beide keepers. Ik denkt wel dat Onana nog wat ongepolijst is en daarom een riskantere keuze voor Chelsea”, vertelt Hislop, die in het verleden onder de lat stond bij onder meer Newcastle United en West Ham United, bij ESPN. Henderson wordt momenteel door Manchester United verhuurd aan Sheffield United en is daarom ook niet zomaar binnen te halen door Chelsea.

“Hoe aantrekkelijk hij ook is als optie, gezien de problemen bij David de Gea ben ik er niet van overtuigd dat Manchester United hem wil laten gaan. Of het hen gaat lukken om De Gea van de balans te krijgen is dan weer een andere vraag, aangezien ze waarschijnlijk een deel van zijn salaris door zullen moeten betalen”, gaat Hislop verder.

“Henderson zelf zal, gezien hoe goed hij het doet bij Sheffield United, ook denken: ‘Ik ga niet terug naar Old Trafford om daar op de bank te zitten terwijl jullie uitzoeken wat jullie doen met De Gea.’ Hoe dan ook wordt het lastig voor Chelsea, aangezien ze zelf maar weinig kaarten in handen hebben”, sluit Hislop af. Ziyech zou volgens geruchten die vrijdag in de Engelse pers opdoken na zijn vertrek bij Ajax overigens hopen op een hereniging met Onana en dit ook aan Chelsea over hebben gebracht.