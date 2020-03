‘De terugkeer van Robben bij ons kon eigenlijk alleen maar tegenvallen’

Liverpool leek zonder problemen op weg naar de landstitel in Engeland, maar de coronacrisis gooit voorlopig roet in het eten. Zodoende moet Virgil van Dijk wachten op zijn eerste kampioenschap in dienst van the Reds, tot grote spijt van Hans Nijland. De voormalig algemeen directeur van FC Groningen vertelt in gesprek met DAZN hoe Van Dijk functioneerde bij de Trots van het Noorden. In de onderstaande video bespreekt Nijland ook andere topspelers met een FC Groningen-verleden, te weten Arjen Robben (gestopt), Luis Suárez (Barcelona) en Dusan Tadic (Ajax).