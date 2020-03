Gebaar Ronaldo inspireert: ‘Zijn woorden maken het verschil voor mij’

Bruno Fernandes heeft het naar zijn zin bij Manchester United. De 25-jarige middenvelder ruilde Sporting Portugal afgelopen transferperiode in voor een dienstverband bij the Red Devils, de club waar superster Cristiano Ronaldo vele jaren actief was. Fernandes vertelt dat de 35-jarige aanvaller van Juventus veel invloed op hem heeft.

Fernandes weet nog goed dat Ronaldo hem in 2017 hartelijk ontving toen eerstgenoemde zijn debuut maakte bij de ploeg van Portugal. "Hij verwelkomde mij met open armen bij de nationale ploeg. We zien hem allemaal als idool, voor mij is hij dat altijd al geweest. Hij is mijn voorbeeld", zegt de miljoenenaankoop van United in gesprek met Cronache Di Spogliatoio.

Solskjaer: 'Bruno Fernandes heeft de X-Factor'

"Toen ik voor het eerst was opgeroepen voor de nationale ploeg, kwam hij meteen naar me toe. Je doet het geweldig bij Sporting, ik geniet ervan. Deze woorden van iemand als Ronaldo maakten het verschil voor mij", aldus Fernandes, die in januari voor 55 miljoen euro verkaste naar United. De middenvelder was direct onder de indruk van de faciliteiten van de Engelse club.

"Ik weet nog goed dat ik ten tijde van mijn medische keuring mijn ogen uitkeek. Je kan alles vinden op het trainingscomplex. Op Old Trafford doe je je warming-up zonder publiek en hoor je niets als je in de tunnel staat, maar als je dan het veld opkomt, hoor je ongelooflijk veel geluid. Als je het over historische stadions hebt, dan noem ik altijd San Siro en Old Trafford", besluit Fernandes.