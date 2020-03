‘Barcelona verandert van tactiek en zet niet langer in op contractontbinding’

Barcelona was afgelopen zomer druk bezig met de komst van Neymar, maar de Catalanen slaagden er uiteindelijk niet om tot een deal met Paris Saint-Germain te komen. De Braziliaan staat volgens Mundo Deportivo echter nog altijd hoog op het verlanglijstje in het Camp Nou en in de eerstvolgende transferperiode wordt waarschijnlijk opnieuw een poging ondernomen om Neymar terug te halen. Wel lijkt Barcelona de zaken op een andere manier aan te gaan pakken.

De sportkrant uit Catalonië weet dinsdagochtend namelijk te melden dat Barcelona niet langer inzet op het in werking stellen van het zogenaamde Artikel 17 van de transferregelgeving van de FIFA. Dit artikel maakt het voor een speler van boven de 28 mogelijk om, zonder gegronde reden of de betaling van een vooraf afgesproken transferclausule, zijn contract te laten ontbinden. Barcelona houdt dit artikel voorlopig naar verluidt wel in het achterhoofd, maar gaat in eerste instantie proberen om er via onderhandelingen met PSG uit te komen.

Als er van de Artikel 17-ontsnappingsroute gebruik gemaakt wordt, moet er namelijk wel een compensatie betaald worden aan PSG. De Fransen kunnen naar de FIFA, sporttribunaal CAS en zelfs de burgerrechter stappen om deze compensatie op te eisen en Barcelona vreest dat deze zaak zich maanden, zo niet jaren, voort zal slepen. Er zijn bovendien geen duidelijke criteria vastgesteld over de hoogte die de transfersom in dat geval moet bedragen en Barcelona gaat ervan uit dat het, gezien zijn nog twee jaar doorlopende contract, alsnog 180 miljoen euro moet betalen voor Neymar.

Het gebruik van het Artikel 17 zou daarnaast een gevaarlijk ‘precedent’ kunnen scheppen voor de Catalanen. Grote clubs hebben tot nu toe afgezien van deze tactiek, maar Barcelona vreest hier zelf ook mee te maken te gaan krijgen als het op deze manier Neymar binnen hengelt. De club gaat daarom aankomende zomer opnieuw om de tafel met PSG in een poging tot een akkoord te komen en zal ook opnieuw voorstellen een aantal spelers in de deal te betrekken. Nélson Semedo werd ruim een halfjaar geleden als optie genoemd, al wilde Barça toen nog niet meewerken aan een vertrek van de rechtsback. Ook Philippe Coutinho, Ivan Rakitic en Jean-Clair Todibo kunnen op waardering vanuit Parijs rekenen.