‘UEFA heeft besluit over EK al genomen en sluit één CL-optie uit’

De UEFA gaat het EK een jaar uitstellen vanwege de coronacrisis, zo verzekert Het Nieuwsblad dinsdagochtend. UEFA-voorzitter Alexander Ceferin vraagt dinsdagmiddag in een spoedoverleg aan de 55 Europese landen, de clubs en de spelersvakbond FIFPro of het EK kan worden uitgesteld naar juni 2021. Het staat volgens de krant nu al vast dat er daar een akkoord over wordt gevonden.

Diverse media gingen al uit van een uitstel van het EK, maar Het Nieuwsblad komt met meer details. Het dagblad meldt dat het overleg een formaliteit wordt genoemd, omdat er de afgelopen dagen al overleg heeft plaatsgevonden tussen de belangrijkste partijen in het voetballandschap. Er zou ook de mogelijkheid zijn geweest om het EK komende winter af te werken, maar 'de belangrijkste stakeholders' willen het EK niet in december afwerken 'omdat dat praktisch heel moeilijk haalbaar wordt'.

'Het gegeven dat uitgerekend dit EK in liefst twaalf landen zal worden georganiseerd - Schotland, Engeland, Azerbeidzjan, Roemenië, Hongarije, Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Denemarken, Rusland en Ierland - maakt de organisatie in de huidige omstandigheden nog moeilijker', zo klinkt het. De UEFA heeft daarnaast sportieve gronden voor uitstel. De voetbalbond wil voorrang geven aan het afwerken van de nationale competities, die nu in zowat overal in Europa stilliggen en onmogelijk voor het begin van het EK op 12 juni kunnen worden afgewerkt.

The Athletic meldde maandagavond dat de UEFA een compensatie wil van honderden miljoenen euro's wanneer dinsdag wordt besloten het EK te verplaatsen. Naar verluidt gaat het om een eis van driehonderd miljoen euro, die de Europese voetbalbond wil verhalen op de clubs en aangesloten voetbalbonden. De UEFA verwacht dat dat bedrag nodig is om de kosten te dekken die het verplaatsen van het EK met zich meebrengt.

De UEFA kampt zelf ook met de hervatting van de eigen competities: de Champions League en de Europa League. Volgens Het Nieuwsblad zal de bond een technische commissie oprichten die drie scenario's moet onderzoeken: een seizoen dat tot 30 juni duurt, een competitie die tot 30 juli duurt of de competitie nu al meteen stopzetten. 'Omwille van de hoge kosten wordt de derde optie uitgesloten', zo luidt de berichtgeving.

De Europese voetbalbond maakt zich nu dan ook sterk dat er een akkoord komt met de wereldvoetbalbond FIFA en de organisatoren van de Copa América om ook die te verschuiven naar 2021. Dit zou betekenen dat het eerste WK met 24 clubs, dat moest plaatsvinden in juni en juli 2021, uitgesteld moet worden. Ook voor de finaleronde van de Nations League moet een nieuwe datum worden gevonden.