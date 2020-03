PSV biedt Philips Stadion aan: ‘De burgemeester kan altijd bellen’

Een groot deel van Nederland ligt momenteel stil vanwege de uitbraak van het coronavirus en ook in de Eredivisie wordt voorlopig niet gevoetbald. Dit betekent dat ook bij PSV de komende tijd geen activiteiten plaats zullen vinden. Maandag werd al bekend dat de spelers een programma mee hebben gekregen om zichzelf thuis fit te houden en zij worden een keer in de week op De Herdgang verwacht voor een fitheid- en gezondheidscheck.

PSV heeft de Eindhovense burgemeester John Jorritsma inmiddels laten weten dat het Philips Stadion in geval van nood te gebruiken is voor ‘maatschappelijk nut’. Algemeen directeur Toon Gerbrands biedt ook op andere manieren zijn hulp aan: “De burgemeester kan altijd bellen”, begint hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Via onze marketingkanalen is bijvoorbeeld van alles mogelijk, als er nood aan de man is. We hebben anderhalf miljoen volgers en kunnen in korte tijd enorm veel mensen bereiken.”

“Onze veiligheidsmensen en stewards hebben daarnaast grote expertise op een aantal terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde.” PSV heeft maandag zelf ook een ‘beroep gedaan op de samenleving’, zo voegt bovengenoemde regionale krant toe. De club vraagt werktijdverkorting aan voor een flink deel van het personeel. Via deze regeling wordt door de overheid voorkomen dat bedrijven en organisaties in moeilijke tijden massaal personeel moeten ontslaan.

“We doen geen beroep op de regeling omdat we armlastig zijn, zeker niet. Wel omdat deze mogelijkheid er nu eenmaal is. Een groot deel van onze organisatie en die van andere clubs staat stil. Vandaar dat ook vanuit de voetbalbranche is geadviseerd om het beroep per direct te doen”, legt Gerbrands uit. “PSV is financieel kerngezond, dus de continuïteit staat absoluut niet op het spel. Dat wil ik wel graag benadrukken.”