‘Barcelona trekt harde conclusie en selecteert door in aanvalslinie’

Barcelona heeft het vertrouwen in Ousmane Dembélé definitief opgezegd, zo meldt AS. De aanvaller, die momenteel revalideert van een afgescheurde hamstringpees, heeft mede door zijn waslijst aan blessures totaal niet aan de hoge verwachtingen in het Camp Nou kunnen voldoen. De Catalanen gaan Dembélé daarom komende zomer aanbieden op de transfermarkt, zo klinkt het.

Door de uitbraak van het coronavirus ligt het voetbal in heel West-Europa stil, waardoor zwaar geblesseerde spelers mogelijk de kans krijgen om toch nog een deel van het seizoen te spelen. Dat geldt onder meer voor Barcelona-aanvaller Luis Suárez, die herstellende is van een knieblessure, maar voor ploeggenoot Dembélé zal dat hoe dan ook te vroeg komen. Op 11 februari onderging de Fransman een operatie aan zijn afgescheurde hamstring, een kwetsuur die de 22-jarige vleugelspits minimaal tot augustus aan de zijlijn zal houden.

In juli kreeg Dembélé van de clubleiding van Barcelona te horen dat dit seizoen, zijn derde jaar in de Catalaanse hoofdstad, zijn laatste kans zou worden. De mededeling luidde dat zijn prestaties én fitheid moesten verbeteren en dat ook zijn gedrag buiten het veld normaler moest worden. In het verleden meldde de buitenspeler zich meermaals te laat voor trainingen en doken in de Spaanse media geruchten op over een gameverslaving.

Ook dit seizoen slaagde Dembélé er echter niet in om te imponeren. De aanvaller stond in 9 van de mogelijke 37 wedstrijden op het veld en speelde 492 van de 3.330 mogelijke minuten (14,8%). In zijn eerste twee jaren kwam hij tot respectievelijk 23,7% en 46,4% van de totale speeltijd. Ook in de duels die hij wél speelde was Dembélé zelden beslissend: dit seizoen stokt de teller bij één doelpunt en nul assists. Gedurende zijn dienstverband bij Barcelona zat Dembélé al bijna een volledig jaar (344 dagen) in de lappenmand, een aantal dat door zijn hamstringblessure op zal lopen naar minimaal meer dan 500 dagen.

Volgens AS is Barcelona er komende zomer alles aan gelegen om Dembélé te verkopen en is de Spaanse grootmacht daarbij zelfs bereid om een flink verlies te nemen. Mocht er echter geen geschikte club worden gevonden die de 21-voudig international wil overnemen, dan is een huurdeal ook een optie. Hetzelfde gebeurde met de eveneens in het Camp Nou mislukte Philippe Coutinho, die dit seizoen op huurbasis uitkomt voor Bayern München.