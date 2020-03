Neville haalt uit naar premier Johnson én competitie: ‘Beschamend leiderschap’

Gary Neville kijkt met stijgende verbazing naar de in zijn ogen gebrekkige maatregelen van de Britse regering inzake de uitbraak van het coronavirus. De oud-aanvoerder van Manchester United en het Engelse nationale elftal stelt dat premier Boris Johnson 'totaal geen leiderschap' toont, terwijl de oud-rechtsback het beleid van de Premier League als 'beschamend' typeert.

Groot-Brittannië telt inmiddels meer dan 1.100 coronabesmettingen, maar vooralsnog zijn de meeste scholen nog open. Neville reageert op Twitter op een statement van oud-president Barack Obama van de Verenigde Staten, die stelt dat mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven om de uitbraak van corona in te dammen. "Ik hoor wat je zegt, maar al onze kinderen wordt verteld dat ze gewoon naar school moeten en ik heb gisteren de St. Patrick's Day (een feestdag die oorspronkelijk komt uit Ierland, red.) Parade in Manchester voorbij zien trekken", zegt Neville op Twitter.

"Ik heb nog nooit zoveel tegenstrijdige berichten gezien! Totaal geen leiderschap in dit land", vervolgt Neville, die Boris Johnson direct aanspreekt door hem te taggen. Eerder haalde Neville ook hard uit naar de Premier League. Lange tijd leek het erop dat de wedstrijden in de hoogste voetbalafdeling in Engeland afgelopen weekend 'gewoon' door zouden gaan, maar vrijdag besloot de competitie alsnog om tot in ieder geval 4 april te staken.

"Er was een coronageval bij een Premier League-manager voor nodig om ze tot dit besluit te brengen!", zegt Neville, die daarmee doelt op Mikel Arteta. Donderdagavond tegen middernacht werd bekend dat de manager van Arsenal positief is getest op corona, waarna de volledige spelersselectie van de club in quarantaine is geplaatst. "Beschamend leiderschap van de Premier League."