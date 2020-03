‘Internazionale wil immens gat met Juventus dichten met nieuwe kledingsponsor’

Internazionale overweegt om na 22 jaar afscheid te nemen van Nike als kledingsponsor, zo meldt de doorgaans goedgeïnformeerde fansite FCInterNews. I Nerazzurri zijn naar verluidt ontevreden over het sponsorbedrag dat het Amerikaanse sportmerk jaarlijks overmaakt en overwegen een overstap naar aartsrivaal Adidas.

Inter speelt al sinds het seizoen 1998/1999 in shirts die geleverd worden door Nike, maar kan komende zomer overstappen naar een andere partij. De nummer drie van de stilgelegde Serie A staat open voor een nieuw contract met de Amerikaanse sportgigant, maar wil in dat geval dat de bijdrage door Nike flink wordt opgeschroefd. Momenteel ontvangt Internazionale tien miljoen euro per jaar van de kledingsponsor.

Met dat bedrag blijft Inter mijlenver achter bij de grootste concurrent Juventus, dat liefst 51 miljoen euro krijgt als partner van Adidas. Het Duitse merk zou openstaan voor een contract met Internazionale, nadat afgelopen zomer de samenwerking tussen stadsgenoot AC Milan en Adidas ten einde kwam. I Rossoneri spelen sinds de start van het lopende seizoen in shirts die geleverd worden door het eveneens Duitse Puma.

Volgens FCInterNews wil Internazionale algemeen directeur Giuseppe Marotta inzetten om een lucratieve deal met Adidas te bewerkstelligen. Marotta was tussen 2010 en 2018 in dienst van Juventus en was destijds medeverantwoordelijk voor de overstap van la Vecchia Signora van Nike naar Adidas. Met die overeenkomst verdubbelde Juventus in 2015 in één klap zijn kledingsponsorinkomsten.